Povestea unei femei din Japonia care a angajat un ”tată fals” pentru fiica ei

În Japonia există agenții care închiriază serviciile unor bărbați sau femei care pot juca orice rol dorești- de la iubiți, prieteni, la oameni de afaceri sau părinți, scrie BBC Megumi era doar un bebeluș când părinții ei s-au despărțit iar tatăl a dispărut din viața ei. Mulți ani mai târziu, mama lui Megumi s-a gândit la o soluție controversată și i-a spus fiicei sale că tatăl ei s-a recăsătorit dar vrea să o cunoască.De atunci, Megumi a început să-l vadă regulat pe Yamada, despre care crede că este tatăl ei. În realitate, mama lui Megumi, Asako, a apelat la serviciile unei agenții conduse de Tasaki care are 20 de angajați și colaborează cu peste 1.000 de freelanceri – femei și bărbați de toate vârstele și cu background diferit care interpretează diferite roluri, sub identități false. Deși sunt nevoiți să mintă, au grijă să nu încalce legea.Tasaki este ator și este când om de afaceri, când însoțitor la nunți sau alte petreceri. Spune că îi place să se documenteze pentru rolurile pe care le interpretează vizionând filme americane- Little Miss Sunshine sau The Descendants. De fiecare dată când Asako îl angajează pentru fiica sa plătește 10,000 Yen, (în jur de £70 sau $90), și deși femeia câștigă un salariu decent trebuie să facă economii pentru a-și permite serviciile sale.De când a apelat la această soluție, fiica ei este mai fericită, susține mama. În decursul a 10 ani, personajul interpretat de Tasaki a devenit parte a familiei. "Știu că oamenii cred că e o nebunie să plătești pentru a-ți minți fiica în legătură cu propriul tată dar eram disperată”, spune mama, adăugând că nu se gândește prea mult la reacția pe care o va avea fiica sa în momentul în care va afla adevărul.