Galați: 6.000 de apartamente și zeci de instituții stau în frig după ce primăria a închis definitiv sistemul centralizat de încălzire

Peste 6.000 de apartamente și zeci de instituții din orașul Galaţi nu sunt încălzite deși temperaturile au scăzut foarte mult în ultimele două săptămâni. Ca urmare, circa 20.000 de gălățeni tremură de frig în propriile case, dar și la serviciu, printre instituțiile afectate fiind și Poliția, transmite Mediafax.





Apartamentele și instituțiile nu au căldură deoarece Primăria nu a finalizat lucrările privind construirea de minicentrale termice de cartier. Este vorba despre clădirile prinse în programul municipalității privind transformarea punctelor termice din Galați în 24 de microcentrale. Acestea vor fi alimentate cu gaz și vor produce agent termic pentru 6.000 de apartamente și aproximativ 40 de instituții.





”Sunt finalizate mai multe lucrări, altele sunt în curs de finalizare, se mai fac racorduri, se așteaptă autorizații. Termenul de finalizare este jumătatea lunii decembrie, dar centralele vor porni treptat, în funcție de cum se termină lucrările”, a declarat purtătorul de cuvânt al Primăriei Galați, Raluca Ardean.





Printre instituțiile care nu au încălzire sunt Instituţia Prefectului, Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidenţa Persoanelor, Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple, Serviciul Public Comunitar Permise Conducere şi Înmatriculare Auto, Serviciul Poliției Rutiere, Secţia 5 Poliţie, Facultatea de Medicină şi Farmacie, Casa Armatei, Colegiul Medicilor și câteva cabinete medicale. Angajații acestor instituții se încălzesc prin rotație cu aeroterme, deoarece instalațiile electrice sunt vechi și nu suportă un consum crescut de electricitate.





Surse din cadrul acestor instituții spun că, în majoritatea încăperilor, temperatura nu depășește 15 grade Celsius, iar polițiștii, funcționarii, profesorii, studenții și medicii sunt nevoiți să se îmbrace foarte gros, ceea ce îngreunează activitățile obișnuite.





Pornirea microcentralelor este așteptată cu sufletul la gură și de circa 15.000 de gălățeni care locuiesc în blocurile prinse în programul municipalității. Cei care nu folosesc aeroterme pentru a se încălzi tremură de frig, în special pe parcursul nopții când temperaturile sunt negative. Afectate sunt persoanele în vârstă cu pensii mici care fac economii.





„Blocul nostru face parte din zona unitară, iar aici Primăria Galaţi montează microcentrală. În cele 151 de garsoniere locuiesc peste 200 de oameni. Dintre aceştia 70, 80 sunt persoane vârstnice, care au pensii mici de 600 de lei şi nu îşi permit să stea cu radiatoare electrice. Au de plătit facturi lunare, de luat medicamente, aşa că preferă să stea în frig. Dorm săracii înfofoliţi câte două, trei rânduri de haine, în plăpumi groase. De exemplu, eu stau cu calorifer electric şi temperatura în cameră este de 16 grade. Acolo unde nu folosesc radiatoare, vă daţi seama e ca în congelator. Sperăm ca până pe 1 decembrie să se rezolve problema. Au venit de la firma de agze să facă racordul, dar ni s-a spus că mai durează, că trebuie făcut racordul cu ţeava principală”, a declarat, pentru corespondentul Mediafax, Ionut Dărilă, administratorul unei asociații de proprietari din Galați.





În alte mii de locuințe urmează să se instaleze centrale termice de apartament, pentru achiziţia cărora Primăria alocă un ajutor de câte 3.000 de lei. Şi aici sunt probleme deoarece din cei aproape 4.000 de solicitanți, doar 1.543 au primit banii promiși de municipalitate.





În paralel, reprezentanții autorităților locale încearcă să afle dacă în blocurile din Galați au rămas apartamente care nu au și nu vor avea încălzire la iarnă.





„După cum se știe, Primăria are în derulare trei proiecte. Primul este cel legat de acordarea ajutorului financiar pentru achziționarea unui sistem alternativ de încălzire. Sunt 3.700 de cereri depuse, s-a intrat într-un ritm mai alert a acestor deconturi. Este vorba de identificarea persoanelor vulnerabile am spus noi, adică persoane care nu au beneficiat de ajutorul financiar al Primăriei dar care nici nu au alte surse de încălzire. Pentru a ne lămuri ce se întâmplă cu aceste persoane am luat legătura cu asociațiile dar și telefonic, cu proprietarii și nu am identificat nici un posibil beneficiar până acum. Am luat legătura și cu alte 301 asociații de proprietari și am afișat, la asociații, informări legate de posibilitatea accesării ajutorului finaciar de 3.000 de lei de la Primări”, a spus Vergiliu Vals, director în cadrul Primăriei Galați.





Anul acesta, Primăria Galați a decis să închidă sistemul centralizat de termoficare, iar clienții rețelei urbane au primit ajutoare de la bugetul local în valoare de 3.000 de lei pentru achiziționarea de centrale termice, electrice, panouri radiante, calorifere ori boilere sau orice sistem alternativ de încălzire a locuinței și de producere a apei calde. În paralel, Primăria a cumpărat centrale pentru școli și a demarat un proiect privind transformare punctelor termice din Galați în 24 de microcentrale de cartier alimentate cu gaz care vor produce agent termic pentru aproximativ 6.000 de apartamente și zeci de instituții.