Cei doi tineri care au bătut cu sălbăticie un bărbat într-un pasaj din Braşov în primăvara acestui an au fost condamnați la 6, respectiv 5 ani de închisoare

Unul dintre tineri a fost condamnat, în primă instanţă, la 6 ani, o lună şi zece zile de închisoare şi 5 ani îi vor fi interzise anumite drepturi.Celălalt tânăr a primit 5 ani închisoare şi 5 ani interzicerea unor drepturi.Daniel Diaconu, avocatul victimei, a declarat că a făcut apel în sentință: "Am făcut apel, este o soluţie mult prea indulgentă, o clemenţă, zic eu, nejustificată, având în vedere că limitele pedepsei sunt între 5 şi 10 ani, iar doamna judecător s-a orientat spre minim, iar în opinia mea trebuia să se orienteze spre maxim. Am făcut apel la Curtea de Apel Braşov şi voi încerca să majorez această pedeapsă", spune Daniel Diaconu.În martie, cei doi tineri de 18 şi 23 de ani au fost filmaţi în timp ce îl loveau cu cruzime, într-un pasaj din Braşov, pe bărbatul de 66 de ani. La spital, viaţa lui Dumitru Neculai, care nu avea nici acte de identitate la internare, s-a schimbat complet. Zeci de oameni impresionaţi de situaţia lui s-au oferit să-l ajute, astfel că bărbatul a ajuns într-un centru din Bihor, la Tinca. Din banii strânşi din donaţii, a fost construită casa în care de locuieşte acesta acum.Recent, Vasi Rădulescu, medicul care a strâns bani din donații pentru ajutorarea bătrânului, a oferit noi detalii despre viaţa acestuia: "E omul care aproape a murit, într-o seară de martie, sub picioarele unor tineri care l-au bătut cu bestialitate. Apoi, sub un val de bine, nu numai că n-a murit, dar a ajuns într-un centru fabulos, unde stă lângă oameni plini de poveşti minunate, joacă şah cu ei, conversează pe teme filosofice, se plimbă printr-o curte plină de flori, se joacă cu căprioarele şi cu măgăruşul Gogu, mătură frunzele şi stă într-o linişte aproape de basm."