Klaus Iohannis după ce Ilan Laufer l-a acuzat de antisemitism: „grave carențe de educație”

„Președintele României, domnul Klaus Iohannis, condamnă ferm folosirea unor teme deosebit de sensibile în scop politic. Referințele la antisemitism și nazism în disputa politică sunt iresponsabile și denotă grave carențe de educație, cultură, diplomație și istorie. Relativizarea antisemitismului reprezintă o acțiune periculoasă care poate genera manifestări antisemite și discriminatorii și poate incita la ură”, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale.În opinia președintelui, Ilan Laufer „a picat testul maturității, preferând să joace rolul de portavoce a propagandei toxice pesediste” după ce a ales să preia „cu bună știință un text cu acuzații ridicole lipsite de orice fundament real”. „Personajele care proferează asemenea acuzații scandaloase se descalifică automat și nu pot ocupa sub nicio formă înalte demnități în statul român”, afirmă Klaus Iohannis.Klaus Iohannis „consideră că aceste declarații reprezintă un nou exemplu din retorica nocivă îndelungată a Partidului Social Democrat, care alimentează în mod constant discursul urii și tendințele xenofobe”. „Este inadmisibil ca memoria Holocaustului să fie întinată cu astfel de atacuri, care servesc unor interese meschine și sunt de natură a afecta pacea socială”, arată Iohannis, care reamintește că a pledat „încă de la începutul mandatului său pentru înființarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului”.„În iunie 2017, Președintelui Klaus Iohannis i-a fost decernată distincția „Light Unto the Nations”, cel mai prestigios premiu acordat de către Comitetul Evreiesc American. Președintelui României i-a fost recunoscut astfel rolul decisiv în consolidarea democrației și statului de drept, precum și eforturile sale susținute în promovarea toleranței, combaterea antisemitismului și xenofobiei, precum și pentru întărirea relațiilor țării noastre cu SUA și Israel”, se mai arată în acest comunicat.Ilan Laufer, propus de PSD pentru portofoliul de la Dezvoltare, a susținut că refuzul președintelui Klaus Iohannis de a-l numi în funcție este "un nou act de antisemitism" , acuzându-l pe șeful statului că a avut "mai multe ieșiri de sabotare a evreilor", încercând să oprească relațiile cu Ierusalimul. El a mai spus că va face o plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. "În istoria României, Ceauşescu a vândut evrei. Astăzi am certitudinea că şi preşedintele Iohannis a vândut un evreu român. Nu ştiu cui şi nu ştiu pentru câţi bani", a mai acuzat Laufer.Ilan Laufer a susținut, marți seară, o declarație de presă la sediul PSD, spunând că este îngrijorat de motivele reale care au stat la baza respingerii numirii sale în funcția de ministru al Dezvoltării de către Klaus Iohannis.