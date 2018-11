Ce înseamnă pentru România eșuarea negocierilor pe bugetul UE? Siegfried Mureșan: "Președinția română va fi nevoită să ajungă la un acord. Cred că este o pălărie prea mare pentru dl Teodorovici"

Mureșan face parte din delegația Parlamentului European la negocieri în calitate de vicepreședinte al comisiei pentru buget. El a fost negociatorul șef al parlamentului pentru bugetul pe anul 2018.El acuză președinția austriacă a UE de "populism", făcându-se vinovată, alături de negociatorul șef din partea PE, de acest eșec. Potrivit lui Mureșsan, ultima dată când a fost nevoie de reluarea procedurii a fost în 2014. Pe de altă parte, în ultimii 30 de ani nu s-a mai înâmplat să nu ajungă la un acord până la finalul anului în curs.De ce am ajuns aici?"Este un mare eșec al presedinției austriece a UE, care nu a reușit să găsească o poziție comună a celor 28 de stat membre care să corespundă și prorităților Parlamentului European (PE). Căci procedura prevede ca Comisia Europeană să vină cu un proiect de buget, apoi Parlamentul și Consiliul aduc separat câte o poziție, apoi trebuie să existe o negociere pentru a se ajunge la un rezultat. În Consiliu statele membre au dorit tăieri de fonduri la domenii care sunt foarte importante pentru UE.Noi, PE, am spus așa: dorim mai multe fonduri pentru cercetare și inovare. PE a cerut cresteri de 250 mil euro la cercetare inovare, consiliul a vrut tăieri de 300 mil. La infrastructură la mari proiecte, PE a vrut creșteri de 179 milioane, Consiliul a vrut tăieri de 273. Noi am cerut 360 de milioane euro în plus la burse Erasmus pentru studenți, consiliul nu a vrut nicio creștere.Practic, președinția austriacă nu a reușit să propună o poziție care să corespundă priorităților PE și care să aibă și sprijinul tuturor statelor membre.Cel de-al doilea vinovat este negociatorul șef din partea PE, un europarlamentar socialist italian. Eșecul arată că nu este ușor să se ajungă la un acord, anul trecut când eu am negociat bugetul am reușit să adoptăm un buget care să vină cu mai multe fonduri pentru studenți, pentru cercetători, femieri și să avem mai mulți bani pentru plăți din politica de coeziune."Ce înseamnă asta acum pentru implementarea bugetului?"Comisia Europeană trebuie să vină cu un nou proiect de buget în următoarele zile, se reia practic toată procedura bugetară de la zero, pe care noi parlamentul și consiliul vor trebui sa îl dezbată și vom încerca să cădem de acord într-o procedură de urgență până la finalul anului. Acest lucru - eșec în perioada legală, s-a mai întâmplat, ultima dată in 2014. Nu este o dramă, vom relua negocierile. Dacă nu vom ajunge la un acord, atunci este o drama și intrăm intr-o situatie de criză.Tratatul UE prevede ca în anul următor UE să opereze pe baza unor bugete lunare care să corespundă unei doisprezecimi din bugetul anual adoptat pe 2018. Consecința negativă ar fi în primul rând lipsa de predictibilitate, beneficiarii nu își mai pot face un plan pe un an de zile, nici cercetătorii, nici studenții Erasmus, nici fermierii, nici comunele și localitățile. Deci zero predictibilitate.Cea de-a doua consecință negativă este că se operează pe baza bugetului pe anul trecut care este bun dar s-au mai întâmplat lucruri de atunci. De exemplu domenii unde am văzut pe parcurs că cererea de fonduri e mare, acolo vor lipsi aceste fonduri suplimentare.În plus, trebuie să găsim finanțare pentru cea de-a doua tranșăa pt așa numitele facilități pentru refugiați pentru Turcia. UE și Turcia au un acord prin care Turcia se obligă să păstreze refugiații veniți din țările din Orientul Mijlociu, în special din Siria, iar pentru asta noi punem la dispoziție fonduri, 3 miliarde euro pe doi ani de zile pentru a asigura condiții de subzistență pentru acei refugiați."Ce înseamnă acest lucru pentru președinția română a UE?"Presedintia română trebuie să se pregătească imediat pentru situația în care negocierile vor eșua și în luna decembrie. Asta înseamnă ca președinția română va trebui în luna ianuarie să găsească un acord pe bugetul UE. Președinția română trebue să fie pregătită cu obiectivul de a ajunge cât mai repede la un acord și a avea o perioadă cât mai scurtă în care UE să opereze pe aceste bugete lunare.Eu sunt de parere că este o pălărie prea mare pentru domnul Teodorovici (ministrul de Finanțe - n.r.) care de altfel nici nu a fost prezent la negocieri, nici ieri la runda finală nici vineri la runda inițială. Îi recomand să se familiarizeze rapid cu acest dosar pentru că dacă negocierile eșuează va trebui să conducă negocieri despre ale căror format am dubii că știe, de vreme ce nici nu a participat, a trimis un secretar de stat.Avem nevoie de un ministru capabil, care să cunoască sensibilitățile din Parlamentul European, cu obiectivul clar de a ajunge la un buget cât mai rapid pe 2019. Presedinția română a UE trebuie să fie pregătită să gestioneze și situații de criză și lucruri imprevizibile."Ce înseamnă asta pentru obținerea de fonduri pentru pesta porcina africană?"PE a votat pentru alocarea a 50 milioane euro pentru combaterea peste porcine africane. Consiliul avusese zero și chiar taieri de 8,5 mil euro la o linie care putea fi folosita în acest sens. Pe parcursul negocierilor, vineri și ieri, am reușit obținerea a 28 mil euro fonduri europene pentru combaterea pestei porcine și a gripei aviare, deci peste jumatate din cele cerute de parlament. Guvernul României trebuie urgent, astăzi, să ceară CE să încludă în noul proiect de buget fonduri pentru combaterea pestei porcine și să ofere Comisiei toată argumentatia necesară de ce România ar avea nevoie de aceste fonduri."Care sunt șansele ca negocierile să eșueze și în decembrie?"Greu de spus care sunt sansele. Reluarea procedurii s-a mai întâmplat. Să nu existe niciun acord până la finalul anului nu s-a mai întâmplat de 30 de ani, s-a întâmplat de patru ori în anii '80.Președinția austriacă trebuie să fie conștientă de anumite lucruri. Dacă spui că e importantă securitatea cetățenilor în Europa, cercetarea, inovarea, competitivitatea, nu poți spune aceste domenii sunt impotrante, vrem rezultate, dar în paralel tăiem fondurile. Nu este serios. Mai ales în domeniile orientate pe viitor.Președinția austriacă trebuie să renunțe la acest populism pe care Guvernul austriac l-a adoptat, prin care spune < >. Este un lucru pe care l-au scris în programul lor de guvernare, însă nu corespunde realităților din UE, inclusiv din Austria.În delegația PE există bunavoință de a se ajunge la un acord, nu vreau să par prea optimist. Consiliul, statele membre trebuie sa inteleaga ca nu pot adopta o poziție și să o impună apoi parlamentului, adică < > PE nu poate accepta această poziție."