​VIDEO Rezistența urbană de pe Șoseaua Giurgiului. Oamenii care s-au bătut 6 ani să dărâme un bloc apărut sub geamul lor / Luminița Șandru: Am ajuns să ne bucurăm de ceva ce ar trebui să fie normalitate

Luminița Șandru este reprezentanta cetățenilor din Șoseaua Giurgiului 164. Femeia povestește că abia se mutase în blocul de pe Șoseaua Giurgiului când a văzut că o bucată din spațiul verde aferent blocului a fost împrejmuit și acolo se va construi un bloc cu patru etaje. Aceasta nu știa că bucata de teren a fost retrocedată alături de alte spații verzi dintre blocurile din zonă.Așa a început să cerceteze și primul lucru care i-a atras atenția a fost că blocul în care ea locuia se afla în Sectorul 4, iar autorizația de construire pentru imobilul nou, aflat la câțiva metri, a fost emisă de Primăria Sectorului 5.”În anul 2012 eu am rămas foarte surprinsă că Primăria Sector 5 emite autorizație de construire pentru blocul de lângă blocul nostru. Atunci mi-am pus întrebarea de ce eu sunt în Sectorul 4, iar autorizațiile sunt emise de Sectorul 5. La început nu știam ce să facem. La vremea respectivă nu știam nici măcar ce este acela un Plan Urbanistic Zonal, dar în momentul când am văzut atâta nedreptate am început să studiez, să intru pe internet, să învăț legile și să-mi iau notițe și să le cer autorităților ce cerea în lege, să verifice dacă autorizația a fost emisă sau nu legal, dacă au sau nu posibilitatea să oprească aceste construcții ridicate ilegal, dar din păcate m-am luptat cu morile de vânt și până nu am apelat la instanță nicio autoritate publică de control nu a intervenit pentru a stopa aceste construcții”, povestește Luminița Șandru.Înainte de a merge în instanță să ceară sistarea lucrărilor, anularea autorizației de construire și demolarea blocului, oamenii au cerut Primăriilor și Inspectoratului de Stat în Construcții să le facă dreptate, însă degeaba.”Autoritățile nu ne-au ajutat în niciun fel. Mai greu ne-a fost în momentul în care teritorial aparțineam de Sectorul 5, iar fiscal de Sectorul 4. Am fost timp de aproape 6 ani plimbați. Mă duceam la Sectorul 4, spuneau că sunt în 5 și invers. Mai mult, pe acest amplasament există și la ora actuală două adrese poștale. Am făcut tot posibilul să rezolv această problemă, dar m-am lovit de refuzul Primăriei Generale care atribuie adresele”, povestește aceasta.Pe lângă pasivitatea autorităților, oamenii au avut de înfruntat și umilințele provocate de ”dezvoltatorul imobiliar”.”La început a încercat să se poarte foarte frumos, să ne reabiliteze blocul, să ne ofere bani. Noi nu am acceptat și atunci au început să recurgă la amenințări”, spune Luminița. Aceasta mărturisește că dezvoltatorii imobiliari nu s-au dat în lături de la nimic: au făcut zgomot constant, ardeau PET-uri în fiecare zi, totul cu scopul de a-i convinge pe locatari să se mute în altă parte.,,Dar nu am cedat, am mers mai departe, oamenii erau foarte speriați, unii chiar s-au mutat. Repet, noi cu dezvoltatorii nu avem nimic, avem cu autoritățile, că datorită acestor nereguli noi toți proprietarii din acest cvartal am suferit foarte tare”, își amintește Luminița Șandru.Când au văzut că altfel nu se poate, Asociația de proprietari s-a adresat instanței.În 2014 , Asociația de proprietari a obținut în instanță decizia de sistare a lucrărilor până la judecarea procesului de anulare a autorizației. ”El a continuat să ridice blocul. Blocul era în stadiul de subsol/parter când noi am obținut sistarea lucrărilor, dar el a continuat să construiască până a terminat”, povestește Luminița Șandru.În 2016 a fost încă o bătălie câștigată, după ce instanța a decis că zona respectivă aparține de Sectorul 4.În 2017, Curtea de Apel București a decis anularea autorizației de construire și demolarea clădirii, decizia fiind definitivă. Săptămâna trecută a început demolarea clădirii.”După ce am câștigat procesul, am dat la executor, executorul i-a pus sechestru pe toate bunurile. După aceea am fost în instanță și am cerut încuviințarea instanței, fiindcă investitorul și-a luat angajamentul că demolează el, ceea ce nu s-a întâmplat. Am mers în instanță și am cerut instanței să demolăm noi, Asociația de proprietari, pe cheltuiala lui. Când a văzut că i-a ajuns cuțitul la os, a început el demolarea, săptămâna trecută”, a declarat Luminița Șandru.În final au obținut ce și-au dorit, însă prețul nu a fost unul mic. ”Timp de șase ani noi am trăit într-un mare stres, nu mai punem faptul că proprietarii au fost viciați de a duce o viață normală. Ca bani, făcând un calcul scurt, am cheltuit în jur de 20.000 de lei. Toată această sumă presupunând avocații, documentele pe care le-am scos de la oficiul de cadastru, copiile, expertiza referitor la construcția de lângă noi, plus toate cheltuielile ce necesitau alergătură, adrese și plimbările pe care eram nevoiți să le facem”, a explicat aceasta.Mesajul Luminiței Șandru pentru cetățenii care se află în situații similare este să lupte mai departe și să-și facă dreptate.”Le transmit să nu cedeze, să fie perseverenți, să încerce să obțină de la autorități răspunsul care ar fi normal să-l obțină. Chiar nu pot să fiu atât de bucuroasă de această victorie, sunt tristă într-un fel fiindcă am ajuns să ne bucurăm de ceva care ar trebuie să fie normalitate. Adică atunci când sesizezi un lucru care nu este normal, autoritățile nefăcând nimic în a rezolva problemele cetățenilor, mă întreb ce mai caută în primării, în administrațiile locale, acești oameni pe care noi îi plătim”, spune aceasta.