ULTIMA ORĂ Ministrul Apărării Mihai Fifor a demisionat, chiar înaintea ședinței PSD: Merg la partid pentru a întări echipa

Vicepreședintele PSD Mihai Fifor și-a dat demisia de la Ministerul Apărării Naționale, informează digi 24. Gestul vine cu puțin timp înaintea ședinței Comitetului Executiv al PSD în care se discută remanierea guvernamentală.





UPDATE: Potrivit ultimelor informații, portofoliul apărării va fi preluat de senatorul PSD Gabriel Leș care a mai condus ministerul în Cabinetul Grindeanu. Propunerea a fost făcută chiar de premierul Viorica Dăncilă, în cadrul Comitetului Executiv, relatează Digi 24.







Inițial, pentru ministerul Apărării a fost vehiculat numele deputatului Dorel Căprar, președinte al comisiei de apărare.







Fifor a susținut că va merge la partid pentru a întări echipa social-democraților.







”Mulțumesc pentru susținere, am încercat să fac un mandat cât mai bun și sper că nu am înșelat asteptările. Am făcut o analiză și am considerat că pot să merg alături de echipa de la partid să pregătim cei doi ani care urmează. Am rugat-o pe doamna premier Dăncilă și președintele Dragnea să fie de acord să îmi depun mandatul și să merg la partid pentru a întări echipa”, a declarat Fifor.







Dragnea și-a făcut apariția alături de premierul Viorica Dăncilă la scurt timp după anunțul lui Fifor. El a refuzat să facă declarații pe această temă intrând în ședința CEx.







Potrivit sursei citate, portofoliul ar urma să fie preluat de Dorel Căprar.





Căprar este deputat de Arad, președinte al comisiei de apărare din Camera Deputaților și membru al comisiei de control asupra activității SIE.







Mihai Fifor a fost numit ministru al Apărării în septembrie 2017. El a condus și Ministerul Economiei, în subordinea căruia se află mai multe companii naţionale de armament care au negociat în ultima vreme contracte cu firme străine interesate să producă echipamente militare în România.







În Parlament, în 2017 a condus Comisia de anchetă a alegerilor din 2009, comisia de Transporturi.







CEx al PSD s-a reunit, la Parlament, la ora 11.00, după o ședință informală care a avut loc duminică în prezența lui Liviu Dragnea și a Vioricăi Dăncilă, pe tema remanierii și a activității politice a Gabrielei Firea.