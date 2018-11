Scriitoarea Mira Feticu povestește cum a găsit tabloul de Picasso furat în 2012: Am primit o scrisoare cu indicii, ca o poezie a unui sinucigaș

Mira Feticu, autoarea best-seller-ului „Tascha”, care are ca subiect furtul tablourilor renumite de către doi români, în 2012, este cea care a descoperit, opera lui Picasso. „Am primit indiciile pe o foaie albă, opt rânduri ca o poezie sinucigașă”, a povestit duminică, Mira Feticu, pentru Mediafax.





Scriitoarea Mira Feticu a povestit cum a primit indiciile privind locul unde se află ascuns tabloul lui Pablo Picasso, dispărut din 2012, din Muzeul Kunsthal din Rotterdam.





„Am primit o scrisoare acum 14 zile pe adresa mea de serviciu din Haga. Scrisoarea era o foaie albă de hârtie pe care erau scrise opt rânduri în românește. Suna ca o poezie a cuiva care parcă dorea să se sinucidă. Spunea că nu mai vrea să păzească tabloul lui Picasso și eu nu am înțeles la început. Părea un fel de scrisoare sinucigașă. Am uitat-o în geantă, seara am găsit-o și am citit-o și atunci mi-a picat fisa. Am înțeles că e unul dintre tablourile furate acum câțiva ani. L-am sunat pe polițistul din Rotterdam, care s-a ocupat de caz atunci și el mi-a spus că o să mă sune înapoi, dar nu m-a sunat. Atunci eu m-am simțit datoare să fac ceva. Am vorbit cu colegul meu, care e scriitor ca și mine. Am venit în București, am luat o mașină și ne-am dus acolo, am urmat indiciile din scrisoare”, a spus Mira Feticu.



Indiciile din scrisoare erau exacte și după ce a găsit primul copac, a săpat printre zăpadă și frunze uscate și a găsit tabloul, potrivit scriitoarei.





„Indicațiile erau extrem de exacte. Nu a fost deloc complicat. După ce am găsit primul copac de care scria în scrisoare, l-am găsit pe al doilea și am răscolit zăpada și stratul de frunze moarte , apoi cu un băț, nu am avut răbdare să mă duc după hârleț, am tras plasticul la suprafață și în plastic era înfășurat tabloul. Dacă e autentic sau fals, asta nu mai e treaba mea”, a povestit Mira Feticu.





Întrebată cum a reacționat când a avut în mână opera despre care se credea că e pierdută, Mira Feticu a spus că a plâns.





„Am plâns, a fost emoționant. A fost ca și cum am redat ceva oamenilor, ceva ce s-a pierdut, a fost un moment intens, am descoperit ceva minunat, ce pot da înapoi omenirii. E intens și e și obositor. Vă dați seama, nu e ca și cum ai sta într-un restaurant la un pahar de vin. De la ora 2 noaptea vorbesc cu cei care fac ancheta, mergem acolo unde am găsit, refacem scenarii”, a mai spus scriitoarea.





Mira Feticu este de părere că a fost aleasă de cel care a trimis pontul tocmai pentru că a scris o carte despre jaful de la muzeu, carte ce a fost tradusă și în limba română.





„Eu am scris o carte despre jaf acum patru ani, cu date despre jaf. Am refăcut povestea, am avut informați despre cum a fost. În mai anul acesta am dat un interviu, cartea a fost tradusă în limba română. Cred că persoana care mi-a dat pontul a căpătat încredere în mine. Cred că este cineva care e implicat, cu sigurnață, cineva care are o conștiință, care s-a săturat să țină un secret”, a mai spus Mira Feticu.





Pe pagina de Facebook, sciitoare de origine română, stabilită în Olanda, a postat imagini din momentul în care a descoperit tabloul îngropat la rădăcina unui copac din județul Tulcea.





Ea apare în imagini plângând la locul unde a găsit tabloul, apoi uitându-se la schița cu ceea ce pare a fi opera „Tete D 'Arlequin“, pictat de Picasso.