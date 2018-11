Ministrul ungar de externe: România poate conta pe susţinerea noastră dacă va fi atacată în Parlamentul European

„Dacă va fi vreun fel de atac împotriva României în Parlamentul European, făcut în baza unor opinii părtinitoare sau pe voinţă politică, noi nu vom susţine astfel de atacuri şi România poate conta pe susţinerea noastră şi pe membrii noştri din Parlamentul European cu siguranţă”, a spus Peter Szijjarto.”De când am câştigat primele alegeri în 2010, de când socialiştii şi liberalii au rămas fără putere în Ungaria, noi am fost ţinta atacurilor constante, cu aceleaşi percepții, că nu avem libertatea de exprimare, nu avem presă liberă, nu avem stat de drept, nu avem libertăţi pentru justiţie şi aşa mai departe. Dar noi am cerut exemple concrete şi nimeni nu a putut să ne dea niciun astfel de exemplu concret în aceste privinţe. Doar aceste percepţii, care mereu s-au dovedit a fi false.Din 2010, am fost atacaţi constant. Apoi, în 2014, am câştigat din nou alegerile, cu două treimi din majoritate şi în 2018, am câştigat iar cu două treimi din majoritate. Deci, ne aşteptăm ca toată lumea, inclusiv instituţiile europene, guvernele altor ţări şi ONG-uri să respecte deciziile poporului ungar. Nu poţi câştiga alegerile de trei ori la rând, cu două treimi din majoritate, din întâmplare. Aceasta este voinţa poporului. Pentru că oamenii consideră care este calea dorită pentru ca ţara să meargă mai departe şi au făcut această decizie într-un mod clar şi toată lumea trebuie să respecte acest lucru.Noi nu am comentat niciodată chestiunile interne din alte ţări. Nu am comentat niciodată deciziile luate de popoarele din ale ţări, le-am respectat întotdeauna. Oricine este ales în România, oricine este ales în Croaţia, în Slovacia, am lucrat împreună cu toţi. Pentru că aceasta este exclusiv decizia popoarelor din alte ţări”, a declarat ministrul de externe ungar.