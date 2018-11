Primăria Sectorului 1 a plătit o jumătate de milion de lei pentru 76 de afișe, printre care cele cu von Mackensen și generalul Koch. Plus o controversă legată de drepturile de autor pentru o fotografie cu Reginei Maria

Într-un răspuns pentru Hotnews.ro, Primăria Sectorului 1 arată că afişul Feldmareşalului von Mackensen este relevant "pentru ca generaţia anului 2018 să ştie că ostaşii români au învins unul din cei mai cruzi militari ai perioadei"."Cât despre generalul Koch, a fost ales pentru ca populaţia să aibă în vedere cine a fost "Comandantul Cetăţii Bucureşti" în perioada în care Capitala s-a aflat sub stăpânire germană", arată Primăria Sectorului 1.Reprezentanţii de la primărie susţin că nu se doreşte "glorificarea acestor figuri militare istorice, iar rolul lor (al fotografiilor, n.r.) este pur educativ". În acelaşi răspuns, reprezentanţii Primăriei Sectorului 1 mai spun că vor să trezească interesul publicului, pentru a fi reținute câteva date despre perioada în care germanii au fost inamicii românilor pe front.Istoricii contactaţi de HotNews.ro consideră însă că afişele puse fără explicaţii şi fără context nu fac decât să-i bulverseze pe cei care le privesc, cu toate că ar trebui arătate românilor şi părţile mai puţin bune din perioada Primului Război Mondial, dar cu explicaţii.

În acelaşi timp, Alin Ciupală, profesor universitar la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti, spune că unul din afişele cu personaje istorice din proiectul Povestea Centenar îi aparţine şi îi acuză pe cei care au făcut proiectul că au folosit fotografia fără să-i ceară acordul. O reproducere a fotografiei în cauză se află pe Bulevardul Lascăr Catargiu, pe una din clădirile de la intersecţia cu Strada Povernei.

Istoricul Alin Ciupală a declarat că fotografia de pe afişul în care este şi un citat al lui Constantin Argentoianu se află la pagina 45 din albumul lui "România în timpul Primului Război Mondial. Aliaţi, adversari şi propagandă. O istorie în imagini”, apărută anul acesta la Editura Monitorul Oficial.Sursa foto: Arhiva istoric Alin Ciupală"Pe unul din bannerele montate de Centrul Cultural al Primăriei Sectorului 1 în Sectorul 1, banner dedicat Reginei Maria, se află o piesă pe care am publicat-o anul acesta într-un album referitor la România şi Primul Război Mondial, album apărut la Editura Monitorul Oficial. Cei care s-au ocupat de acest proiect au copiat pur şi simplu imaginea din album fără să ceară permisiunea nici a mea, nici a Editurii Monitorul Oficial, fără să menţioneze de unde au preluat imaginea. Ceea ce ni se pare un abuz. Exemplarul pe care îl am eu e o carte poştală tipărită în Franţa în timpul războiului, iar eu l-am cumpărat de la un negustor. Monitorul Oficial are drepturile de copyright pe întreg albumul, nu pentru piesele care se află în el. Pentru acestea ar trebui să fac eu clasare la Ministerul Culturii, ceea va dura", a afirmat Alin Ciupală.Istoricul spune că imaginea cu Regina Maria are o semnătură care o face unică."Nu am văzut toate imaginile, dar în zilele următoare voi merge prin Bucureşti pentru că probabil voi regăsi şi alte imagini preluate abuziv din albumul de care aminteam. În acest album piesele sunt din colecţia mea personală. Acestă piesă cu Regina Maria are dedicaţie olografă, ceea ce o face unică", a spus istoricul Alin Ciupală.Sursa foto: Hotnews.roÎn replică, Centrul Cultural al Primăriei Sectorului 1 spune că fotografia clamată de istoric a fost luată din surse online."Referitor la declaraţia domnului profesor doctor Alin Ciupală, menţionăm faptul că fotografia aleasă cu Regina Maria, amplasată în zona Lascăr Catargiu - intersecţie cu Povernei, este o fotografie oficială a Reginei Maria, existând în arhiva franceză Gallica. Totodată, această fotografie, poate fi găsită în mai multe surse electronice, cât şi în colecţii personale, existând mai multe copii. Alte fotografii prezentate în acest proiect au fost preluate din arhiva Gallica sau arhiva online de la Biblioteca Congresului Statelor Unite ale Americii", se arată într-un răspuns al Primăriei Sectorului 1 pentru HotNews.ro.Fotografiile din Povestea Centenar sunt amplasate în principalele bulevarde din Sectorul 1 – Piaţa Victoriei, Piaţa Romană, Bulevardul Aviatorilor, Gara de Nord, clădirea Primăriei Sectorului 1. Expoziţia Povestea Centenar se desfăşoară între 3 noiembrie şi 3 decembrie 2018.