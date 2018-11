Primăria Sectorul 1 sărbătorește Centenarul cu doi generali ai ocupaţiei germane din Primul Război Mondial, în Centrul Bucureştiului

Contactat de HotNews.ro, primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, ne-a direcţionat către Centrul Cultural al Sectorului 1 care a conceput proiectul. Reprezentanţii Centrului Cultural au spus că vor reveni mâine cu reacţie pe acest subiect.



















Pe afişul Feldmareşalului von Mackensen scrie: Feldmareşalul von Mackensen (1849 - 1945), supranumit "Spărgătorul de fronturi", a fost comandantul Armatelor Puterilor Centrale de pe frontul de est în Primul Război Mondial. Pe celălalt afiş, al generalului Koch scrie: Capitala a fost 707 zile sub Ocupaţia Puterilor Centrale, între 1916 şi 1918, generalul Koch fiind Comandantul Militar al Bucureştiului.Istoricii consideră că afişele puse fără explicaţii şi fără context nu fac decât să-i bulverseze pe cei care le privesc.Alin Ciupală, profesor universitar la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti, a declarat pentru HotNews.ro că pe lângă faptul că imaginile sunt pur şi simplu puse la întâmplare, nici nu au sursa de unde au fost luate."Din ce am văzut acele bannere, cât am văzut până acum prin oraş, nu există nicio explicaţie, nu se vorbeşte deloc despre context, despre epocă. Nu se spune de unde au fost preluate imaginile. Sunt pur şi simplu trântite aşa fără niciun rost, fără nicio explicaţie. Impresionează doar dimensiunea. În rest, nu sunt de folos cu nimic pentru că oamenii nu înţeleg pur şi simplu despre ce e vorba. Din moment ce nu se oferă nicio informaţie de niciun fel asupra imaginilor mie mi se pare un proiect inutil. Sigur că trebuie să vorbim şi de lucrurile plăcute, şi despre victorii, şi despre abuzurile administraţiei germane în timpul ocupaţiei, dar nu o putem face aşa la întâmplare doar pentru a bifa o acţiune şi a trece într-un raport proiectul respectiv", a spus istoricul Alin Ciupală.Istoricul Răzvan Theodorescu a explicat pentru HotNews.ro că ar trebui arătate românilor şi părţile mai puţin bune din perioada Primului Război Mondial, dar cu explicaţii."E o ilustrare istorică. Eu zic că nu e rău că nu se ocultează românilor şi părţile mai puţin bune, dar ar fi trebui să se spună câte ceva despre cei doi. Ar fi trebuit spus care a fost situaţia atunci. De pildă, câtă lume ştie că Petru Carp, membru al Partidului Conservator, l-a refuzat pe feldmareşal atunci când acesta a cerut să-l vadă. Nu l-a primit tocmai pentru că nu era de acord cu ce făcea. Ar fi trebui spus şi ce au făcut bulgarii, care au furat moaştele Sfântului Dimitrie Basarabov de la Biserica Mitropolitană din Bucureşti", a spus istoricul Răzvan Theodorescu.