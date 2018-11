Tribunalul Brăila: Planul atacatorului de la Mall era să omoare cât mai mulţi oameni şi apoi să se sinucidă. „A acționat la limita unui atentat terorist”

Atacatorul de la mall-ul din Brăila a acționat la limita unui atentant terorist. Judecătorul de la Tribunalul Brăila care a decis arestarea preventivă a arătat, în încheierea de ședință, că tânărul a premeditat fapta și chiar a scris mai multe bilete prin care anunța că vrea să omoare multe persoane, scrie Mediafax.Potrivit unui extras al încheierii ședinţei camerei de consiliu, tânărul care a înjunghiat o persoană, apoi a lovit cu mașina alte nouă, ar fi premeditat totul.„Pe baza probelor administrate până la acest moment, în faza de urmărire penală, rezultă în mod indubitabil suspiciunea rezonabilă că inculpatul ar fi comis cu intenţie directă, chiar calificată prin scop, infracţiunile (...), intenţia fiind aceea de a suprima viaţa unui număr nedeterminat de persoane, cu scopul de a schimba ceva în ordinea socială din România, după cum a declarat inculpatul atât în declaraţiile sale, cât şi în biletele pe care le-a scris anterior presupuselor fapte”, se arată în documentul transmis de Tribunalul Brăila.Astfel, judecătorul a considerat că tânărul a acționat la limita unui atac terorist.„În privinţa pericolului concret pentru ordinea publică, judecătorul de drepturi şi libertăţi a avut în vedere modul de comitere a faptelor, prin planificarea întregii activităţi infracţionale, la limita unui atentant terorist, în sensul că inculpatul, cu ceva timp înainte de data de 11.11.2018, ori chiar în ziua respectivă, şi-ar fi propus să ucidă cât mai multe persoane cu putinţă (ar fi scris chiar bilete în acest sens), motiv pentru care a luat asupra sa un cuţit cu care a lovit în mod repetat în zona toracelui, urmărind moartea acesteia, pe prima sa victimă de la care, în acest mod a sustras mijlocul de transport, un autoturism (...) folosit în mod clar ca mijloc prin care să-şi ducă la bun sfârşit acţiunea criminală, constând în uciderea a cât mai multor persoane, cu putinţă, iar la urmă să se sinucidă, eventual, dacă nu va fi doborât de organele de poliţie, aşa după cum inculpatul a şi declarat în faţa organului de urmărire penală”, mai scrie în încheierea de ședință.Anchetatorii au stabilit că atacatorul dorea să extermine cât mai mulți români, considerați rasă inferioară. „...în cazul de faţă, scopul final şi declarat chiar de inculpat, al acţiunilor sale a fost acela de a extermina cât mai mulţi români, care nu se circumscriu ideii sale de calitate umană, aşa cum inculpatul a văzut că sunt oamenii în Suedia, de exemplu (acolo unde ar fi lucrat conform propriilor declaraţii), inculpatul declarând la momentul prinderii sale de către cetăţeni, că „ trebuie să curgă sânge în ţara asta”, „sunt un terorist”, etc., relevante fiind sub acest aspect şi ideile radicale pe care inculpatul le-a expus în biletele scrise olograf chiar de către el şi care se află la dosarul cauzei”, au mai anunțat reprezentanții Tribunalului Brăila.Tot în urma analizării probelor s-a stabilit că mall-ul a fost ales de atacator pentru că este o zonă aglomerată, iar inculpatul a vrut să intre în magazin pentru a face cât mai multe victime.„Inculpatul s-ar fi deplasat cu autoturismul sustras în cea mai aglomerată zonă a municipiului Brăila, într-o zi de duminică, la prânz, adică chiar în zona mall-ului din Brăila, unde ar fi forţat intrarea, cu scopul vădit de a pătrunde în interior pentru a face foarte multe victime (aşa cum inculpatul a avut intenţia de la început), însă activitatea infracţională i-ar fi fost îngreunată de pilonii din beton aflaţi la intrare, pe care inculpatul i-ar fi lovit, ceea ce l-ar fi frânat blocând maşina prin proiectare în stâlpul intrării în magazin, context în care inculpatul ar fi acroşat şi ar fi lezat integritatea corporală a 7 persoane, inclusiv doi minori. Judecătorul de drepturi şi libertăţi apreciază că doar hazardul a făcut ca victimele lovite la mall-ul din Brăila să nu fie ucise efectiv, pentru că intenţia vădită a inculpatul ar fi fost de la început uciderea acestora, aşa cum acesta de fapt a şi declarat. Pe de altă parte, mai reţine judecătorul de drepturi şi libertăţi, consecinţele faptelor inculpatului ar fi fost şi mai grave dacă nu se bloca autoturismul la intrarea în mall şi dacă inculpatul nu era oprit la timp de către cetăţenii cu spirit civic care au acţionat imediat şi l-au extras pe inculpat din autoturism (chiar în momentul în care inculpatul încerca în continuare să efectueze manevre cu autoturismul înapoi pentru a vira apoi înainte şi a forţa pătrunderea în mall, unde avea de gând să lovească lumea la întâmplare), după care au oprit motorul maşinii, au aruncat cheile de contact, iar inculpatul a fost imobilizat până la sosirea echipajelor de poliţie”, mai scrie în documentul Tribunalului Brăila.Instanţa a mai reţinut că tânărul nu a manifestat nicio stare de regret, niciun sentiment de compasiune pentru victimele sale, iar faptul că a fost oprită activitatea sa s-a datorat doar intervenţiei cetăţenilor prezenţi în zonă.Oamenii legii au încadrat faptele sale ca fiind trei infracţiuni de tentativă de omor calificat şi o infracţiune de tâlhărie calificată, vizând un număr de 10 victime.Tribunalul Brăila a emis luni mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele lui Marius Valentin Parfenie, care a rănit duminică zece persoane, şapte în parcarea mall-ului din Brăila, doi pietoni aflaţi pe centura oraşului şi a înjunghiat un bărbat căruia i-a furat maşina, amintește Agerpres.Marius Valentin Parfenie a fost condamnat în 2017, de Judecătoria Brăila, la 6 luni de supraveghere ca măsură educativă, pentru comiterea în 2015, pe vremea când era minor, a infracţiunii de lovire sau alte violenţe, potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Brăila, Laura Dan.Marius Valentin Parfenie împreună cu tatăl său au bătut cu ranga un bărbat până l-au băgat în spital, tatăl acestuia fiind condamnat la rândul lui la 8 luni de închisoare.Zece persoane au fost rănite, în total, duminică, între care doi copii de 11 şi 13 ani, de un tânăr de 20 de ani, care a intrat cu maşina în uşile de acces de la mall-ul din Brăila, la puţin timp după ce a înjunghiat un bărbat şi a rănit doi pietoni aflaţi pe centura oraşului.''Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând 0,37mg/l alcool. Acestuia i-au fost recoltate probe biologice, urmând a se stabili dacă acesta se află sub influenţa altor substanţe'', a precizat Laura Dan.Potrivit unui comunicat de presă remis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, Marius Valentin Parfenie a rănit cele zece persoane în şapte minute, având în vedere apelurile date la 112. Primul apel a fost dat la ora 12,45, când o femeie a sesizat faptul că în urmă unui conflict între doi bărbaţi, unul a fost lovit cu cuţitul şi că autorul a părăsit locul faptei cu un autoturism. Al doilea apel a fost dat la ora 12,50, un bărbat sesizând că pe şoseaua de centură a municipiului au fost loviţi doi pietoni şi că şoferul a părăsit locul accidentului. Cel de-al treilea apel a fost dat la 12,52, când un alt bărbat a sesizat că un şofer a intrat cu maşina în uşile de acces de la Mall Brăila.