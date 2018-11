LIVE VIDEO Raportul MCV. Cele 8 recomandări suplimentare ale Comisiei Europene pentru România / PSD, somat să renunțe la controversatele modificări din legile justiției și codurile penale

Care sunt principalele solicitări ale Comisiei Europene



1. Pentru Legile justiției

Suspendarea imediată a punerii în aplicare a legilor justiției și a ordonanțelor de urgență ulterioare.

Revizuirea legilor justiției ținând seama pe deplin atât de recomandările formulate în cadrul MCV, cât și de cele formulate de Comisia de la Veneția și de Grupul de state împotriva corupției al Consiliului Europei (GRECO). 2. Pentru numirile/revocările în cadrul sistemului judiciar

Suspendarea imediată a tuturor procedurilor de numire și revocare aflate în curs care vizează procurori în funcții-cheie.

Relansarea procesului de numire a unui procuror-șef al DNA care să aibă experiență dovedită în domeniul urmăririi penale a infracțiunilor de corupție și un mandat clar pentru ca DNA să continue efectuarea de anchete profesioniste, independente și imparțiale în cazurile de corupție.

Numirea imediată, de către Consiliul Superior al Magistraturii, a unei echipe interimare de conducere a Inspecției Judiciare și numirea, în termen de trei luni, prin concurs, a unei noi conduceri a acestei instituții.

Respectarea avizelor negative ale Consiliului Superior al Magistraturii referitoare la numirea sau revocarea unor procurori cu funcții de conducere până la intrarea în vigoare a unui nou cadru legislativ, în conformitate cu recomandarea 1 din ianuarie 2017. 3. Pentru Codul penal și Codul de procedură penală

Înghețarea intrării în vigoare a modificărilor propuse a fi aduse Codului penal și Codului de procedură penală.

Relansarea procesului de revizuire a Codului penal și a Codului de procedură penală ținând seama pe deplin de necesitatea de a se asigura compatibilitatea acestor coduri cu dreptul UE și cu instrumentele internaționale în materie de combatere a corupției, precum și cu recomandările formulate în cadrul MCV și cu avizul Comisiei de la Veneția.

Deși s-au facut unii pasi, evenimentele din ultimele luni in anumite cazuri au inversat progresele facute in ultimii ani. Daca ne uitam la ultimii 10 ani, observam un progres remarcabil, iar acum vedem regres regretabil.



Guvernul trebuie sa revizuiasca legile și ordonantele din justitie si sa ia in considerare recomandarile noastre. Cerem suspendarea tuturor incercarilor de a inlatura procurorii de rang inalt.



Nu facem acest lucru pentru a pedepsi, ci pentru a ajuta. Este dorinta Comsiei Juncker sa punem capat MCV.