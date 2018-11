Dragomir, după achitare: ”Am fost în bătaia puștii. Ponta m-a scos de la LPF și a vrut să mă bage la pușcărie”

Mitică Dragomir a declarat, marți pentru Mediafax, că decizia de achitare definitivă, de la Curtea de Apel București, este o dovadă a faptului că justiția își face datoria și că el a fost „în bătaia puștii” în acest dosar. Dragomir mai spune că judecătorii de la apel au fost corecți.





„Am avut noroc de niște judecători corecți, cinstiți și curajoși care s-au aplecat deasupra dosarului. Eu știam că sunt nevinovat, nu am nicio tangență cu acest proces. Am fost în bătaia puștii. Politic am fost scos de Ponta din Ligă și a vrut să mă bage și la pușcărie. Uite că justiția își face datoria și nu au putut să mă bage la pușcărie pentru că sunt nevinovat, nu din altă problemă”, a spus Dragomir.

Magistrații Curții de Apel București l-au achitat, marți, pe fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, care a fost condamnat în primă instanță la șapte ani de închisoare pentru evaziune, delapidare și spălare de bani, potrivit Mediafax. Decizia este definitivă.