Liderul social-democraților din Parlamentul European: Guvernul României trebuie să aplice recomandările Comisiei de la Veneția

Corespondență de la Strasbourg





Udo Bullmann a spus, în schimb că nu se pune problema ca executivul UE să declanșeze procedura de sancționare a României pentru încălcarea statului de drept, conform articolului 7 din Tratatul de Funcționare a UE, ca în cazul Poloniei și Ungariei.

În schimb, lidera grupului Verzilor din parlamentul European, Ska Keller, a spus că rezoluția nelegislativă adoptată deja marți de Parlamentul European care denunță încălcări asupra statului de drept din România, este „un pas important”. „Dă un semnal foarte clar din Parlamentul European, de-a lungul tuturor grupurilor politice, că nu suntem de acord cu cea ce se petrece în România. Cerem Guvernului României să facă ceva și să aplice recomandările Comisiei de la Veneția”, a mai spus Keller.











„Când o țară are Președinția Consiliului UE, se pune un accent important pe acea țară. România nu va trece pe sub radar, toți vor ști și vor vedea ce se întâmplă, iar asta va pune o presiune pe România și sper că se va înțelege că asta nu are nimic de a face cu vreo presiune externă. Una dintre problemele pe care le avem în UE este legată de încălcările statului de drept, cum este încălcarea independenței justiției, corupția, cum este în România, atacurile asupra presei libere. Nu avem multe instrumente acum pentru acestea, avem doar articolul 7, care este <<opțiunea nucleară>> și ne-ar trebui niște instrumente care să poată fi activate înainte. Verzii au o serie de idei, cum ar fi faptul că dacă sunt probleme de stat de drept, banii care trebuie distribuiți către fermieri, de exemplu, să fie distribuiți direct de la Bruxelles, să nu fie niciun risc pentru ca guvernul național să deturneze banii europeni sau să-i bage în proiectele lor pe care le favorizează”, a mai spus ea.

„Nu e nicio voce din Comisie și nicio voce credibilă din Parlamentul European care să ceară declanșarea articolului 7. Este loc de îmbunătățiri și trebuie făcute îmbunătățiri în multe, multe aspecte, dar să compari situația presei din România cu cea din Polonia sau Ungaria nu este același lucru, scuzați-mă, și știți asta. Deci se mai pot face încă multe pentru o presă pluralistă, critică în România. Situațiile nu sunt comparabile, dar echipa mea nu a închis ochii la nimic. Salutăm dedicarea Guvernului României când a spus că va aplica recomandările Comisiei de la Veneția, dar asta trebuie să fie și aplicată”, a spus Bullmann, într-un briefieng de presă.Întrebat despre o eventuală excludere a europarlamentarilor PSD din grupul S&D, el a precizat că acest lucru nu este posibil din punct de vedere instituțional.„În grupul S&D nu ai membri de delegații, ci membri individuali. Poți exclude un membru individual din grup - și am făcut asta în trecut în cel puțin două ocazii - dacă a comis o greșeală foarte mare legată de regulile grupului. Deci dacă este corupție, dacă este intervenția lobbyului în comportamentul politic, dacă minți împotriva camarazilor tăi, astea sunt motive de excludere a unui membru din grup. Dar o excludere a unei delegații nu are nicio legătură cu arhitectura instituțională”, a precizat europralamentarul german.Și rivalul său din Parlamentul European, liderul grupului PPE, Manfred Weber, a spus că „ nu a cerut nimeni declanșarea articolului 7 față de România”. „Statul de drept este fundamental. Cer acum să fim clari privind principiile fundamentale ale statului de drept și mai sunt multe de făcut în România”, a mai spus Weber.Ea a avertizat că opinia publică din toată Europa va fi cu ochii pe România, pentru că țara va deține președinția Consiliului UE în prima jumătate a anului 2019.