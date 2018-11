UPDATE Primarul Timișoarei, la ieșirea de la DNA: Sunt trimis în judecată pentru vânzarea a două maghernițe. Eu sunt ultracorect, se atentează la singura mea avuție, onoarea. Fostul primar Ciuhandu, audiat și el

Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a spus, luni, la ieșirea de la DNA, că este trimis în judecată în legătură cu vânzarea subevaluată a două "maghernițe". El a susținut că nu are nicio vină, că a semnat acea vânzare fiind asigurat că totul este legal și s-a declarat revoltat că se atentează la singura sa "avuție" - "onoarea". În acest dosar, Nicolae Robu și fostul edil al Timişoarei Gheorghe Ciuhandu sunt acuzați de către DNA de abuz în serviciu în cazul vânzării a 967 de imobile, prejudiciul adus statului fiind de 40 de milioane de euro.





Robu a ieșit de la DNA după aproximativ o oră, declarându-se revoltat că este trimis în judecată fără probe, pentru vânzarea a "două maghernițe din fundul curții, care nu aveau nici uși, nici geamuri".

Primarul Timișoarei a spus că este "ultracinstit și ultracorect" și că singura sa avere, până la această vârstă, este onoarea.

"Sunt uluit. Eu am ieșit în stradă pentru o justiție independentă, dar nu independentă de persoane și de grupuri de interese. (...) Nu pot să nu fiu revoltat când cineva atentează la această singură avuție a mea, onoarea. De ce să fiu eu trimis în judecată că apare și numele meu pe niște documente? S-au vândut doar două gioarse, două maghernițe, de către aparatul primăriei, cu semnătura dată de mine, sub garanția dată de către aparatul primăriei că totul este legal. Sunt cinci semnături lângă semnătura mea", a declarat primarul Timișoarei.

El a spus că cel mai mult l-a intrigat faptul că acele două "maghernițe fără uși și fără geamuri" au fost evaluate în dosarul de la DNA la un preț nejustificat de mare. "Eu nu o să las lucrurile așa. Cel mai intrigat sunt de evaluator, pentru prejudiciul pe care l-a stabilit pentru aceste două maghenițe. Se spune că trebuia să le fi vândut mai mult cu 60.000 de euro. Păi dacă le scot la licitație acum dă cineva 10.000 pe ele? (...) E drept așa ceva? Cineva își bate joc", a mai spus Robu.

Primarul Timișoarei a mai susținut că nu va exista "nici cea mai mică probă" împotriva sa că ar fi pus pe cineva să faca o vânzare împotriva legii.

Fostul primar al Timişoarei Gheorghe Ciuhandu, audiat și el la DNA: Nu mă simt vinovat absolut deloc





Fostul primar al Timişoarei Gheorghe Ciuhandu s-a prezentat și el luni la DNA, în dosarul vânzării de imobile, el susținând că nu este vinovat şi că toate tranzacţiile au fost făcute legal, pe baza unor avize.





"Nu mă simt vinovat absolut deloc. Sunt poveşti. Nu vă daţi seama, după atâta vreme, cum se creează rechizitorii. 1.000 de locuinţe în Timişoara, imobil. Dacă este ceva, e vorba de apartamente - dacă le generalizaţi. Nu ştiu pentru că mă cheamă. Nu am vândut ilegal nimic. Tot ce am vândut a fost pe bază de avize. Nu am ce să îmi reproşez, nu am luat foloase necuvenite”, a declarat fostul primar al Timişoarei, Gheorghe Ciuhandu, la intrarea în sediul DNA, potrivit Mediafax.

Acuzațiile aduse de DNA

În februarie 2017, DNA anunţa că Nicolae Robu şi fostul edil al Timişoarei Gheorghe Ciuhandu sunt urmăriţi penal pentru abuz în serviciu în cazul vânzării a 967 de imobile, prejudiciul adus statului fiind de 40 de milioane de euro.

În acest dosar sunt trimiși în judecată fostul primar al Timișoarei Gheorghe Ciuhandu, actualul edil Nicolae Robu, Martin Staia, fost director în Primăria Timișoara, pentru infracțiunea de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, în formă continuată, precum și viceprimarul Dan Diaconu și Traian Stoia, fost viceprimar, pentru infracțiunea de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul.





Potrivit procurorilor DNA, în perioada 1996 - 2015, mai mulți funcționari publici din Primăria Timișoara, precum și alte persoane, și-au încălcat atribuțiile legate de aplicarea Legii 112/1995 și au deposedat statul român de 967 de imobile, majoritatea aflate în centrul vechi al orașului, producând un prejudiciu estimat la 40 de milioane de euro.





În ianuarie 1996 a intrat în vigoare Legea 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului în perioada regimului comunist. Această lege le dădea drept foștilor proprietari și moștenitorilor lor să își redobândească imobilele confiscate în mod abuziv de regimul comunist sau să primească despăgubiri pentru acele imobile. Totodată, legea a dat dreptul chiriașilor să cumpere imobilele în care locuiau, dar numai acelor chiriași care dovedeau că, la data intrării în vigoare a Legii 112/1996, aveau contracte de închiriere a acelor imobile și le ocupau la acea dată.

"Cu toate acestea, funcționarii publici din cadrul primăriei Timișoara au încheiat sute de contracte de vânzare-cumpărare cu persoane influente în mediul social din municipiul Timișoara care nu au avut calitatea de chiriași la data intrării în vigoare a Legii 112/1995 și care, prin urmare, nu aveau nici un drept să dobândească respectivele imobile. Funcționarii din cadrul primăriei Timișoara au vândut în mod fraudulos imobilele persoanelor în cauză, la preturi modice stabilite în baza Legii 112/1995 și HG 20/1996, deși cunoșteau că respectivele dispoziții nu aveau nici o aplicabilitate în privința acelor persoane", arată DNA.