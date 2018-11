Chitaristul Aerosmith s-a prăbușit în culise la un concert

Muzicianul Joe Perry, chitaristul trupei Aerosmith, a fost spitalizat de urgență după ce s-a prăbușit în culise, imediat după ce a avut un recital pe scenă într-un concert susținut de Billy Joel la Madison Square Garden din New York, anunță tmz.com, citat de Mediafax.





Sâmbătă seară, după ce a interpretat pe scenă, alături de Billy Joel, o variantă a piesei Aerosmith "Walk This Way", muzicianul a plecat la cabină, unde s-a prăbușit. Echipajul medical chemat la fața locului a efectuat o traheostomie pentru a putea să elibereze căile respiratorii ale muzicianului.





Perry acuza probleme respiratorii de mai multe săptămâni, iar primele vești din spitalul la care a fost transportat muzicianul vorbesc despre congestie pulmonară.





Muzicianul era conștient, dar încă nu fusese externat duminică după amiază, arată TMZ.com.





Joe Perry, în vârstă de 68 de ani, este unul dintre muzicienii care au fondat trupa Aerosmith, în 1970, alături de basistul Tom Hamilton, solistul Steven Tyler, percuționistul Joey Kramer și chitaristul Ray Tabano, acesta din urmă fiind înlocuit din 1971 de Brad Whitford. Din 1979, Perry a avut mai multe proiecte muzicale solo, reluând activitatea cu Aerosmith în 1984. A fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame alături de trupă în 2001, iar, în 2013, a fost inclus, alături de Steven Tyler, în Songwriters Hall of Fame.