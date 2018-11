Adi Despot, Vița de Vie: Stăm pe un butoi cu pulbere, îmi e teamă că lucrurile o să explodeze

Citeste pe Digi 24

Există artiști care nu au o problemă să facă hora cu primarul pe scenă. Sunt genul de artiști cărora li se pune o sumă de bani pe masă și ei o iau. „Cea mai importantă lecție de viață e să înveți să lași banii pe masă: Nu îmi trebuie, nu fac lucrul acesta”, spune Adi Despot, solistul trupei Vița de Vie.Solistul de la Vița de Vie consideră că societatea e mult prea tensionată acum din cauza politicului și nu mai are răbdare să vadă ce se întâmplă cu muzica. Nevoia de schimbare, de a trage la răspundere, sub orice formă, inclusiv sub forma unor slogane vulgare, e un efect al cauzelor din politică. Cu toate acestea, mișcărilor de stradă le lipsește un imn, o coeziune. Se datorează, paradoxal, și internetului. Nu avem o atitudine potrivită în online, crede Adi Despot.Noi luăm de bun tot ce se întâmplă, peste tot, nu mai avem timp și filtre să fim coerenți, să nu mai fim atât de patetici, spune muzicianul.