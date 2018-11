LIVE VIDEO Ziua Armistițiului: Lumea întreagă marchează 100 de ani de la încheierea Primului Război Mondial. 70 de lideri politici s-au reunit la Paris

O activistă topless a organizației Femen s-a apropiat de convoiul în care se afla președintele SUA, Donald Trump, ajungând la câțiva metrii înainte de a fi oprită de forțele de securitate. Pe corpul activistei era scris "pacificator fals".: Președintele francez Emmanuel Macron a susținut un discurs în cadrul ceremoniei de la Arcul de Triumf, făcând apel la ”patriotism” în loc de ”naționalism” . De asemenea, el a condamnat ”fascianția pentru izolaționism”, comentând că aceasta este o eroare care va fi condamnată de generațiile viitoare.Afirmațiile sale au fost făcute în fața celor peste 70 de șefi de stat reuniți la Arcul de Triumf, printre care Donald Trump și Vladimir Putin.Ceremonii au avut loc în Marea Britanie, Canada, Australia, și statele europene, dar accentul este pus pe evenimentele organizate la Paris, scrie BBC News Peste 70 de lideri politici din întreaga lume, inclusiv Vladimir Putin și Donald Trump, asistă la Paris la ceremonii. La evenimente este prezent și președintele Klaus Iohannis.Președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump s-au salutat și și-au strâns mâna cordial, în momentul sosirii la Arcul de Triumf, relatează și Reuters.Președintele francez Emmanuel Macron și liderii politici participă la o ceremonie care va are loc pe Champs-Elysees. Macron susține un discurs, urmând ca la final să fie reaprinsă flacăra de la Mormântul Ostașului Necunoscut, aflat sub Arcul de Triumf.Cei mai mulți lideri vor participa apoi la un forum al păcii organizat de Macron. Trump intenționa să boicoteze acest eveniment.În jur de 10 milioane de soldați au fost uciși între 1914-1918 și milioane de civili și-au pierdut viața în Primul Război Mondial. Armistițiul a fost semnat în nordul Franței și a intrat în vigoare pe 11 noiembrie, la ora 11 am, momentul în care au început ceremoniile de duminică.