Victor Negrescu revine cu precizări: Aștept discuțiile din interiorul partidului. Pregătirea președinției României la Consiliul UE este în grafic

”Interesant este că acum două zile activitatea noastră era considerată ca fiind foarte bună, cu rezultate. Rămâne de analizat dacă atacarea cu agresivitate în presă la doar câteva minute după ce un zvon a apărut miraculos pe surse, a unui coleg de Guvern și de partid este normală și o reală dovadă de colegialitate și susținere”, a scris Negrescu, pe Facebook.El mai spune că vineri a plecat de la birou și a lăsat totul la zi, pregătit pentru următoarea săptămână de lucru: ”Am spus-o încă din momentul în care am părăsit funcția de europarlamentar pentru această responsabilitate. Nu am mize personale! Este o onoare pentru mine să reprezint România! Președinția la Consiliul Uniunii Europene este a României, a tuturor românilor, nu a unui ministru delegat. Pentru acest lucru este nevoie de un efort național și nu este prima dată când o spun. (...) Dorința mea este ca proiectul să aibă continuitate”.Negrescu spune că cel mai important lucru este că tot procesul de pregătire a Președinției României la Consiliul UE este în grafic atât pe dimensiunea politică cât și logistică.”Am mai spus public că am pregătit totul cu o echipă de specialiști foarte bine pregătiți în așa fel încât să nu depindă lucrurile de un demnitar sau altul. Totul este deja gata în măsura în care nu se doresc schimbări majore față de planurile aprobate de Guvernul României sau de Consiliul interministerial privind Președinția Consiliului UE prezidat de Primul ministru”, mai transmite acesta.