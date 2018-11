Marea Britanie finanțează cercetări pentru drone care decid pe cine ucid (presă)

Foto: Ministry of Defence

Tehnologiile care ar putea lansa o nouă generație de sisteme de arme letale manevrate de inteligența artificială, cu intervenție redusă din partea omului, sunt finanțate de ministerul apărării din Marea Britanie, potrivit unui raport.Dezvoltarea unor sisteme militare autonome – denumite roboți ucigași de către opozanții acestor programe – este extrem de controversată. Guvernul insistă că nu posedă arme cu deplină autonomie și nu are nicio intenție de a dezvolta astfel de sisteme. Dar, începând cu 2015, Marea Britanie a refuzat să susțină introducerea unor interdicții de utilizare a acestora, la propunerea ONU.Acum, folosind date guvernamentale, organizația Freedom of Information arată, la finalul unui an de investigații, că ministerul apărării și dezvoltatorii din domeniul apărării finanțează zeci de programe care vizează utilizarea sistemelor de inteligență artificială în conflicte.”În ciuda declarațiilor oficiale potrivit cărora Marea Britanie nu intenționează să dezvolte sisteme de arme letale autonome, există dovezi palpabile care arată că atât ministerul, cât și dezvoltatorii din apărare și universitățile sunt implicate activ în cercetarea și dezvoltarea unor tehnologii militare de acest gen”, a spus Peter Burt, autorul raportului.Spre exemplu, arată raportul, Ministerul Apărării testează ”un sistem de control cognitiv și predicție”. Sistemul colectează o cantitate uriașă de date complexe, care depășesc capacitatea de înțelegere a analiștilor, și utilizează rețele neuronale complexe de învățare pentru a face predicții legate de evenimente viitoare și deznodământul acestora, care vor avea o relevanță operațională directă pentru forțele armate.Astfel de programe nasc îngrijorări: ce s-ar putea întâmpla dacă un astfel de sistem de arme letale este alimentat cu date eronate sau dacă mecanismul de control uman asupra acestora este avariat?În ceea ce privește dezvoltarea dronelor în Marea Britanie, un alt exemplu este drona Taranis dezvoltată de BAE Systems. Supersonicul Taranis, un proiect secret, este o dronă experimentală care, potrivit BAE, poate pătrunde în profunzime pe un teritoriu ostil, identificând o țintă, poate exercita asupra ei o influență kinetică sau non-kinetică, evalua efectele și poate oferi informații esențiale. Taranis a fost descris ca având o autonomie totală.