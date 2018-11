Sfinții Mihail și Gavriil. Peste 1,3 milioane de români își sărbătoresc azi onomastica. Mesaje și urări de Sf. Mihail și Gavriil

În fiecare an, pe 8 noiembrie, creştinii ortodocşi sărbătoresc Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, ocazie cu care românii trimit mesaje și urări pentru cei aproape un milion trei sute de mii de români care poartă numele de Mihail și Gavriil și derivate. Prin „arhanghel” se înțelege „mai mare peste îngeri” sau „cel dintâi dintre îngeri”, iar „înger” înseamnă „vestitor”. Dintre cei șapte arhangheli, cei mai cunoscuți și mai populari, sunt Mihail și Gavriil.Numele Sfântului Arhanghel Mihail, Mi-cha-El în limba ebraică, înseamnă cine este ca Dumnezeu­­­­? (mi=cine, cha=ca, El=Dumnezeu), iar numele Sfântului Arhanghel Gavriil, Gabriel în limba ebraică, înseamnă Dumnezeu este puterea mea, potrivit basilica.ro. În Acatistul dedicat Sfinților Arhangheli, Biserica îl numește pe Sfântul Arhanghel Mihail înger (slujitor) al Legii, adică al dreptății și al adevărului, iar pe Sfântul Arhanghel Gavriilîl numește înger al harului, cel care reflectă în firea și în lucrarea sa bucuria și blândețea lui Dumnezeu.Sfântul Mihail este cel care a întărit pe toți îngerii din ceruri în momentul în care o parte din îngeri, conduși de Lucifer, au căzut răzvrătindu-se împotriva lui Dumnezeu. Atunci, Arhanghelul Mihail a strigat cu glas mare: Să luăm aminte! atenționând puterile îngerești să nu se asocieze cu starea căzută a lui Lucifer, și astfel căderea îngerilor s-a oprit. Sfântul Gavriil, ca înger al bucuriei și al blândeții lui Dumnezeu, se arată mai ales în tainele nașterilor binecuvântate de Dumnezeu. Arhanghelul gavriila binevestit Fecioarei Maria în Nazaret că va naște pe Iisus Hristos.Sfântul Gavriil este ocrotitorul familiilor, ocrotitorul mamelor, ocrotitorul fecioarelor, ocrotitorul copiilor, ocrotitorul părinților care dau naștere copiilor. El este și ocrotitor al monahilor și monahiilor celor care viețuiesc în mănăstiri și în sihăstrie sau în pustie. Chipurile celor doi Arhangheli sunt pictate pe ușile altarelor bisericești - Sfântul Mihail este pictat pe ușa din nord, iar Sfântul Gavriilpe cea din sud.Sfantul Mihail este zugravit in chip de ostean cu mantie, avand in mana o sabie, semnul puterii, dreptatii si judecatii dumnezeiesti. Sfantul Gavriil este pictat in haine de diacon cu stihar si orar, purtând in mana o floare de crin alb, ca simbol al purității, al bucuriei si binecuvantării.„La mulţi ani, de Sfinţii Mihail şi Gavriil! Să ai parte de multă sănătate, bucurii, împliniri şi să te bucuri de această zi frumoasă mereu!”„Îngerul Gavril, înger al Bunei Vestiri, să îţi călăuzească paşii Gabriel/Gabriela şi să ai parte de o zi la fel de frumoasă ca tine “La mulţi ani!”„Fie ca Sfinţii ce te protejază să-ţi aducă mult noroc, fericire şi împliniri. Să ai o zi minunată!”„Ziua numelui să-ţi fie plină de realizari şi să te bucuri mereu de orice lucru frumos din viaţa ta! La mulţi ani, Gabi!”„Arhanghelul Mihail, înger al adevărului şi al dreptăţii, să-ţi stea alături mereu, la bine şi la greu, să-ţi lumineze calea şi să-ţi arate destinul. La mulţi ani Mihai/Mihaela!”„Pentru că este o zi specială pentru tine, mă alătur şi eu celor ce-ţi doresc din adâncul sufletului numai bine. La mulţi ani, Gabriela!”„Azi fiind o mare sărbătoare, Sfinţii Mihail şi Gavriil şi ziua numelui tău, primeşte din partea mea multe urări de bine, fericire, mult noroc şi împlinirea tuturor dorinţelor!”“De Sf. Mihail şi Gavriil, fie ca cei dragi să te înconjoare cu caldura sufletelor lor într-o seară magică, iar fericirea să te ia în braţele ei în acest moment special!”