Gabriel Oprea, la finalul procesului privind moartea polițistului Bogdan Gigină: „Un dosar în care un accident a fost speculat politic, în sensul că trebuia să plecăm de la guvernare”

Daniel Ionașcu, avocatul familiei Gigină, a declarat că prima excepție de neconstituționalitate a vizat competența Tribunalului București în condițiile în care Înalta Curte de Casație și Justiție a trimis acest dosar spre competentă soluționare Judecătoriei Sectorului 1, apoi un magistrat a decis să trimită cauza la Tribunalul București.„A fost o discuție amplă pe competența materială, mai exact după calitatea persoanei, în raport cu Tribunalul București. Prin aceasta înțeleg că este un articol în Codul de procedură penală, mai exact numărul 40, care spune așa: atunci când în timp ce era ministru, vicepremier (...) în mod evident competența o are Înalta Curte de Casație și Justiție. Și atunci sigur că au fost discuții ample pe această problemă, dacă această cauză trebuie să ajungă din nou la Înalta Curte sau nu. (...) Se va stabili printr-o pronunțare, urmând ca Tribunalul București să aprecieze excepția noastră fie sub aspectul admiterii, fie sub aspectul respingerii. Cererile privind excepțiile s-au discutat, nu cele privind probațiunea. Au mai fost discuții privind legala sesizare, respectiv cu legala întocmire a rechizitoriului”, a declarat avocatul familiei Gigină.O altă cerere de sesizare a Curții Constituționale s-a referit la repartizarea cauzelor pe rolul parchetului, în faza de urmărire penală. „Una dintre problemele dezbătute în instanță care suscită interes pentru opinia publică este aceea că s-a ridicat o excepție de neconstituționalitate în raport cu faptul că la DNA nu sunt repartizate aleatoriu așa cum se face în instanță. În instanță, când depui o cerere se repartizează aleatoriu, unui complet pe care nu-l știe nimeni. Criteriul diferențierii între parchet și instanță este acela că structura ierarhică a parchetului impune o anumită organizare ceea ce din punctul de vedere al organizării instanțlor judecătorești impune altă organizare. Această excepție de neconstituționalitate a fost invocată și ea la acest termen”, a mai spus Daniel Ionașcu.Gabriel Oprea a declarat la ieșirea din Tribunalul București că dosarul este unul politic. „Este un dosar în care un accident a fost speculat politic, în sensul că la momentul respectiv trebuia să plecăm de la guvernare. Instanța supremă a decis că a fost un accident la care eu nu am participat, a decis că nu are nicio legătură cu atribuțiunile mele de serviciu. Repet: a fost un dosar politic”, a delarat Gabriel Oprea la finalul ședinței de judecată.În data de 2 mai 2018, fostul ministru al Afacerilor Interne, Gabriel Oprea, a fost trimis în judecată în dosarul în care a fost cercetat pentru moartea poliţistului Bogdan Gigină, sub acuzația de ucidere din culpă . Alături de el a fost trimis şi administratorul firmei care executa lucrările, precum şi societatea. Potrivit DNA, din probele de la dosar ar rezulta indicii că „încălcând dispoziţiile legale care reglementează însoţirea demnitarilor, ministrul de interne Oprea Gabriel a dispus, pentru sine, să beneficieze de însoţire cu echipaje de poliţie rutieră cu titlu permanent, ca aceste echipaje să fie formate atât dintr-un autoturism de poliţie rutieră (un agent şi un ofiţer de poliţie rutieră), cât şi dintr-o motocicletă a poliţiei rutiere”.