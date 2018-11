Borcea, audiat la DNA după sesizarea făcută de sindicatele din penitenciare

Cristian Borcea a fost audiat, miercuri, de către procurorii DNA, în dosarul deschis după o sesizare a Federaţiei Sindicatelor Penitenciarelor potrivit căreia fostul finanțator Dinamo ar fi primit ilegal zece permisiuni de ieșire din detenție într-un an, transmite Mediafax.





Procurorii DNA l-au audiat pe Cristian Borcea, miercuri, în dosarul deschis după o sesizare a Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Națională a Penitenciarelor. Fostul finanțator Dinamo a refuzat să dea declarații la ieșirea din sediul DNA, precizând că a beneficiat de favoruri doar conform legii.





În același dosar, au fost audiați și reprezentații Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Natională a Penitenciarelor, care au depus probe prin care și-au susținut spusele.





Audierea lui Cristian Borcea vine după ce sindicaliştii din penitenciare au sesizat DNA cu privire la posibile fapte de corupţie, după ce directorul ANP i-ar fi acordat ilegal lui Cristian Borcea, atunci când era închis, zece permisiuni de ieşire din detenţie într-un an, ceea ce arată că el a beneficiat de 54 de zile de permisie. Sesizarea a fost depusă de către aceștia în luna septembrie.





„Deţinut-vip favorizat sub privirile lui Tudorel Toader. Directorul Marian Dobrică i-a aprobat ilegal 10 permisiuni de ieşire din penitenciar într-un singur an. Astăzi (marţi, nr.r) am cerut Ministrului Justiţiei să dispună verificarea modului în care au fost acordate, în perioada iunie 2017 – iunie 2018, cele 10 recompense cu permisiunea de ieşire din penitenciar pentru deţinutul Cristian Borcea şi am sesizat Direcţia Naţională Anticoupţie în legătură cu posibile infracţiuni de abuz, fals şi corupţie în legătură cu favorizarea acestui deţinut-vip”, a precizat liderul Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Natională a Penitenciarelor, Sorin Dumitraşcu, printr-un comunicat de presă, transmis la acel moment.





Potrivit lui Dumitraşcu, directorul general Marian Dobrică i-a aprobat lui Cristian Borcea, când se afla în detenţie, zece recompense cu permisiunea de ieşire din penitenciar, în perioadele: 18.06 – 21.06.2017, 06.07 – 11.07.2017, 02.08 – 08.08.2017, 14.09 – 19.09.2017, 01.11 – 06.11.2017, 23.12 – 28.12.2017, 11.02 – 17.02.2018, 07.04 – 14.04.2018, 03.05 – 10.05.2018, 21.06 – 26.06.2018, cu încălcarea prevederilor legale în materie.





„Pentru ca aceste recompense să poată să fie acordate ar fi fost necesare cel puţin 800 de credite conform Deciziei 433/2016, în sistemul penitenciar acest lucru fiind practic imposibil, în medie deţinuţii care se implică în activităţi sau care lucrează realizând 60 - 80 de credite într-un an, în funcţie de programul individual de educaţie şi intervenţie psiho-socială. Pentru a obţine aceste credite Cristian Borcea ar fi trebuit să finalizeze 20 de cursuri de calificare sau 10 semestre la nivel universitar. Participarea la 20 – 60 de programe recreative si de asistenta psiho-sociala i-ar fi adus de asemenea aceste credite. 800 de credite ar mai fi putut aduce 40 de luni de munca la un castig mediu de 5 zile/lună, pentru fiecare dintre aceste zile-câştig acordându-se cate 4 credite conform Deciziei 433/2016”, mai arată Dumitraşcu.