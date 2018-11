Ministrul Sănătății: Florin Busuioc, care a suferit un infarct, este internat la terapie intensivă, urmează 48 de ore critice / Controverse privind operația în cazul actorului. Ce spune Pintea

​ Actorul Florin Busuioc, care marți seară a suferit un infarct și a fost operat la Spitalul Județean din Craiova, este internat la Secția de Terapie Intensivă și urmează 48 de ore critice, iar pentru moment va rămâne internat la Craiova, nefiind oportun transferul acestuia la un spital din București, a declarat miercuri ministrul Sănătății. Sorina Pintea a vorbit și despre controversele privind intervenția chirurgicală, în condițiile în care șeful Clinicii de Cardiologie nu a răspuns la telefon și au fost aduși de acasă doi medici, dintre care unul rezident, care așteaptă de luni întregi ca la Clinica de Cardiologie să fie făcute angajări.





"Starea lui Florin Busuioc este stabilă în acest moment, el este internat la terapie intensivă și urmează 48 de ore critice, dar s-a intervenit la timp", a declarat Sorina Pintea, la Digi 24.





Întrebată dacă actorul poate fi transferat la București, ministrul Sănătății a spus că la acest moment el rămâne internat la spitalul din Craiova, nefiind oportun un transfer. "În acest moment rămâne la Craiova. Am discutat cu managerul spitalului și mi-a spus că din punct de vedere medical în acest moment este bine să rămână acolo", a afirmat Pintea.





Sorina Pintea a vorbit și despre controversele privind intervenția chirurgicală, în condițiile în care șeful Clinicii de Cardiologie nu a răspuns la telefon și au fost aduși de acasă doi medici, dintre care unul rezident, care așteaptă de luni întregi ca la Clinica de Cardiologie să fie făcute angajări.





"O echipă a venit de acasă condusă de doctorul Paul Trașcă, medic primar cu competențe în cardiologie intervențională. A fost sunat șeful de secție, care nu a răspuns la telefon. Există spitale care nu au secție de cardiologie intervențională și nu au număr de medici necesari pentru a face o gardă. Atunci, în România se practică garda la domiciliu. Din echipă a mai făcut parte acest medic rezident în ultimul an. Își dă specialitatea în noiembrie, dar nu va rămâne șomer. Spitalul din Craiova scoate posturi la concurs, dar există o metodologie care funcționează și trebuie respectată. Nu înțeleg de unde informația că va rămâne șomer”, a explicat Sorina Pintea.





Ea a spus că echipa care l-a operat pe Florin Busuioc este una pregătită, iar intervenția a avut loc la Clinica de cardiologie intervențională, care funcționează în curtea Spitalului Județean.





"Am fost în legătura cu cei din Craiova până aseară târziu. El (Florin Busuioc n.r.) nu a fost stentat de către un medic rezident. Medicul rezident a făcut parte din echipă, a asistat la această procedură, dar stentul a fost pus de un medic primar. A mai asistat un medic cu competențe europene. Echipa a fost pregătită. Operația a avut loc la Spitalul Județean, în compartimentul de cardiologie intervențională, unde i s-a montat un stent. În cadrul Spitalului Județean de urgență există acea clinică de cardiologie cu zona de cardiologie intervențională. Acolo a fost stentat Florin Busuioc”, a explicat ministrul Sănătății Sorina Pintea.





Controversele privind intervenția chirugicală





Medicul Vasi Rădulescu a criticat autoritățile în cazul lui Florin Busuioc, care a fost operat de doi tineri medici: Paul Traşcă, medic primar și Eugen Ţieranu, medic rezident, aflat la finalul rezidenţiatului şi care așteaptă de luni întregi ca la Clinica de Cardiologie să fie făcute angajări. Soluția a fost găsită de managerul Spitalului din Craiova în condițiile în care șeful Clinicii de Cardiologie Intervenţională şi Chirurgie Cardiovasculară, aflată în curtea Spitalului Judeţean din Craiova, nu a răspuns la telefon marți seară.





"Cine știe să pună un stent? Avem nevoie la Craiova, e clinică nouă pentru așa ceva, dar nu prea o folosește nimeni. Medici ar fi, dar cine mai angajează orice medic, ce, ați înnebunit? Trebuie o combinație, o servire, ceva. Singurul medic șef pe cardiologie intervențională doarme. Nu răspunde la telefon. E timpul lui, știm, dar trebuie să salvăm un om. E Busu de la meteo, actorul! A făcut infarct după un spectacol. A fost resuscitat, e-n terapie intensivă, nu poate fi dus în capitală și are nevoie de cineva să intre cu o sârmuliță până-n inimă, să-i pună un arculeț acolo. Poate cineva s-o facă? Am găsit doi rezidenți! Ăștia s-au și activat, s-au îmbrăcat în trei secunde, vor să intre în sală, să ajute omul. Sunt bine pregătiți, au mai făcut asta, dar au nevoie de acordul șefului, da, cel de sus. Nu dăm de șef! Sunăm managerul, gata, e aranjată treaba, undă verde”, a scris doctorul Vasi Rădulescu, pe Facebook.





El mai spune că rezidenții, "această specie hulită și urâtă de toată lumea, pot face procedurile impecabil". "Trebuie doar să avem mai multă încredere în ei. Eugen Țieranu și Paul Trașcă sunt școliți pe la Fundeni, mănâncă toată cardiologia pe pâine la micul dejun. Primul e rezident în ultimul an și stă pe tușă, din prea multe motive. Nu sunt posturi! Își va lua diploma de specialist în primele luni din 2019 și apoi va fi șomer, va pleca din țară sau va sta în asteptare, poate-poate se va scoate un post pe bune pe undeva", mai spune dr. Vasi Rădulescu.

Florin Busuioc a suferit un infarct, marți seară, la finalul unei piese în care juca la Filarmonica Oltenia din Craiova. După ce i s-a făcut rău, colegii acestuia au apelat 112, iar actorul a fost dus la la Spitalul Județean de Urgență din Craiova