Medic, după ce Florin Busuioc a fost operat de un rezident: Zici că trăim la capătul lumii. E halucinant 

„Cine știe să pună un stent? Avem nevoie la Craiova, e clinică nouă pentru așa ceva, dar nu prea o folosește nimeni. Medici ar fi, dar cine mai angajează orice medic, ce, ați înnebunit? Trebuie o combinație, o servire, ceva. Singurul medic șef pe cardiologie intervențională doarme. Nu răspunde la telefon. E timpul lui, știm, dar trebuie să salvăm un om. E Busu de la meteo, actorul! A făcut infarct după un spectacol. A fost resuscitat, e-n terapie intensivă, nu poate fi dus în capitală și are nevoie de cineva să intre cu o sârmuliță până-n inimă, să-i pună un arculeț acolo. Poate cineva s-o facă? Am găsit doi rezidenți! Ăștia s-au și activat, s-au îmbrăcat în trei secunde, vor să intre în sală, să ajute omul. Sunt bine pregătiți, au mai făcut asta, dar au nevoie de acordul șefului, da, cel de sus. Nu dăm de șef! Sunăm managerul, gata, e aranjată treaba, undă verde”, a relatat medicul Vasi Rădulescu, despre cum au decurs pregătirile pentru operație.

Medicul Vasi Rădulescu a criticat autoritățile în cazul lui Florin Busuioc. Actorul a fost operat după ce a făcut un infarct în timpul unui spectacol, la Craiova. „Busu” a fost operat de doi tineri medici: Paul Traşcă și Eugen Ţieranu. Cel din urmă este la finalul rezidenţiatului şi așteaptă de luni întregi ca la Clinica de Cardiologie să se facă angajări.