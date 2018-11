Rectorul Universităţii din Bucureşti, Mircea Dumitru: Trecem printr-o criză politică şi culturală

"Cred totuşi că atunci când vorbim de fapte istorice importante, cum este acest eveniment extraordinar - 100 de ani de când am realizat Unirea cea Mare -, vorbim pentru că ne interesează în ordinea prezentului, în ordinea semnificaţiei pe care evenimentul o are. (...) Or, astăzi, cred că putem constata - şi nu cred că ar trebui să transformăm acest panel într-un fel de discurs care se poartă pe la canalele de televiziuni - dar constatăm totuşi că România nu se află în forma ei cea mai bună, să-i spun eufemistic", a spus Dumitru, la ICR.





În opinia profesorului Dumitru, "e un contrast foarte mare între anumite reprezentări ale noastre despre ceea ce poate să facă această ţară şi în mod real are resurse să facă - tineri educaţi, inteligenţi, motivaţi - şi, pe de altă parte, ceea ce face în mod real, ceea ce produce în mod real".



"Poate că unii îmi vor spune că acestea sunt doar impresii subiective, fugitive... Există totuşi, cel puţin în ultima vreme, o anumită convergenţă a unor segmente din ce în ce mai largi ale populaţiei acestei ţări asupra ideii că trecem printr-o criză, printr-o profundă criză, care cred că nu este doar o criză politică. E o criză politică fără doar şi poate a instituţiilor democraţiei, dar cred că este şi o criză culturală", a apreciat Mircea Dumitru.

