Florin Iordache, Comisiei de la Veneția: Este exclus ca PSD să renunţe la secţia pentru anchetarea magistraţilor

Preşedintele Comisiei speciale pentru legile justiţiei, deputatul Florin Iordache, a declarat marţi, la Parlament, că le-a spus membrilor Comisiei de la Veneţia că "este exclus” ca PSD să renunţe la înfiinţarea secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie.





"Eu spun ce face PSD-ul, acea recomandare care vizează înfiinţarea secţiei speciale, este exclus să o punem în legislaţie. Eu am spus-o la Veneţia, ministrul Justiţiei era lângă mine şi nu a spus nimic. Am spus că este exclus. Am întrebat: <La voi în ţară există o instituţie nebună ca DNA să pună presiune pe magistraţi? Nu>”, a declarat, marţi, deputatul Florin Iordache, la dezbaterile din Comisia specială pentru legile justiţei.





El le-a mai spus membrilor din opoziţie, legat de secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie: "Trebuie să se arate monstruozitatea sistemului. O să vedeţi în perioada următoare monstruozităţile”.





Comisia specială pentru legile justiţiei a început, marţi, dezbaterile generale pe legea de aprobare a OUG 90/2018 privind secţia de investigare a infracţiunilor din justiţie, precum şi pe legea de aprobare a OUG 92/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei.





Guvernul a adoptat, pe 10 octombrie, ordonanţa de urgenţă pentru operaţionalizarea Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie. Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a explicat că prin respectiva OUG dosarele de la DNA în care sunt investigaţi magistraţi se vor muta la Ministerul Public. La DNA sunt aproximativ 300 de dosare în care sunt investigaţi magistraţi.

Comisia de la Veneția a emis, în luna iulie, o opinie preliminară asupra amendamentelor aduse celor trei legi ale justiției, concluzionând că modificările pot afecta independența procurorilor și judecătorilor și încrederea oamenilor în justiție. "Aceste modificări includ amendamentele care pot afecta independența procurorilor, precum noul sistem de numire și revocare a procurorilor-ședi, rolul ministrului Justiției și apariția controlului ierarhic. Limitarea libertății de exprimare a magistraților ridică și ea îngrijorări, la fel și noua secție pentru investigarea magistraților, dar și noua organizare care slăbește rolul CSM, ca garant al independenței sistemului judiciar”, arăta Comisia de la Veneția.