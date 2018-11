Firea a trimis o nouă scrisoare în timpul ședinței CEx: Dragnea este un personaj toxic. Nu mai putem continua sub teroarea excluderilor

Scrisoarea Gabrielei Firea:







”Nu mai putem continuă așa, sub teroarea excluderilor și a dizolvărilor. Frica poate menține, vremelnic, un status-quo, dar în niciun caz nu este o soluție pentru progres și construcție.

În general, a-i exclude pe cei care vor să se țină de cuvânt față de români este un act profund antidemocratic. În cazul nostru, excluderile nu rezolvă o problemă, așa cum se iluzionează unii, ci o agravează. Nu este vorba doar de imaginea partidului sau de orgoliul anumitor lideri, ci de șubrezirea propriei guvernări.



Cei puși în discuție azi pentru excludere s-au numărat printre cei mai activi colegi, printre cei care au adus rezultate excelente pentru partid. Au avut poziții critice, dar n-au sabotat cu nimic guvernarea, dimpotrivă, au votat toate proiectele și s-au luptat, uneori eroic, cu adversarii noștri.



Adevărata provocare pentru PSD este guvernarea, care trebuie să genereze bunăstare pentru români și prestigiu pentru România, odată cu preluarea președinției rotative a Consiliului UE.



Nu ne mai putem permite să ne irosim resursele și credibilitatea în dispute interne incorecte, inechitabile, manipulate, în condițiile în care oricum suntem atacați, ca partid, din toate părțile. După cum nu mai putem accepta ca partidul să fie capturat de un grup care acționează pe principiul “cine nu e cu noi e împotriva noastră” și a cărui agendă se îndepărtează pe zi ce trece de cea a cetățenilor.







PSD este condus în acest moment de un om preocupat doar de propria situație politică, juridică, economică, și ale cărui ieșiri bizare și departe de a fi ale unui bărbat de stat denotă disperare și încrâncenare. Știu, sunt vinovată, alături de mulți alți colegi, pentru că am girat existența acestui personaj devenit toxic pentru țară și l-am ajutat să-și consolideze poziția, din care acum folosește puterea în mod discreționar. Dacă ar fi fost vorba doar despre dezamăgirea mea, poate aș fi tăcut. Dar e vorba de bucureștenii pe care îi reprezint și care sunt afectați de acțiunile dușmănoase ale lui Liviu Dragnea față de bucureșteni și mulți, mulți alți români din toată țară.



Subrezirea prin manevre subterane a majorității din Consiliul General, în ideea de a mi se arată mie cine e jupânul, le aduce, în fapt, prejudicii oamenilor interesați să trăiască mai bine în București.



Mai mult, pozițiile mele critice dar bazate pe argumente, la adresa conducerii partidului au început în momentul în care am realizat că prin pasivitatea sau chiar piedicilor din partea unor oameni din guvern, fideli lui Liviu Dragnea, este pus în pericol programul de guvernare locală cu care ne-am prezentat în față electoratului. Din punctul meu de vedere, acest lucru este inacceptabil, iar dacă vor există repercusiuni politice, mi le asum.

Și dată afară din funcții de Dl Dragnea, ca și cum ar fi partidul lui personal, eu rămân în PSD simplu membru. Dacă nici simplu membru nu mă mai acceptă L. Dragnea, voi rămâne un om de stânga - dar stânga adevărată, legitimă, solidară cu nevoile oamenilor, și nu cu grupurile lui de interese.



Ne aflăm într-un moment critic, pentru partid și pentru țară, și senzația multora este că ne îndreptăm spre prăpastie. Dacă există oameni care sesizează acest pericol și iau atitudine, ei nu sunt pucisti, ci reformatori. Iar reformele, chiar și atunci când iau formă unor utopii, nu pot sub nicio formă să fie tratate cu pumnul în gură. Și le-aș aminti unor colegi un vechi proverb chinezesc: răzbunătorul va trebui să sape, de la început, două gropi!”



Gabriela Firea,Primar General al Municipiului BucurestiVicepresedinte al Partidului Social Democrat