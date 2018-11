Băsescu precizează că nu are nicio legătură cu Tel Drum

Traian Băsescu, al cărui număr de telefon a fost găsit printre zecile de informații din documentele descoperite de jurnaliștii de la Rise Project referitoare la Tel Drum, a precizat că nu are nicio legătură cu afacerile legate de liderul PSD Liviu Dragnea. Mai mult, fostul președinte a scris pe Facebook că numărul lui de telefon este public și este accesibil oricui.







”Pentru bună regulă şi pentru a preveni speculaţiile, fac următoarele clarificări: Înţeleg că în deja celebra valiză „găsită pe câmp” şi care ar conţine acte ale firmei TELDRUM, s-ar fi găsit şi o agendă cu numere de telefon aparţinând unui manager al firmei şi că în agendă se află şi numele meu, drept pentru care fac următoarele perecizări:







1. Numărul meu de telefon (mobil şi fix) este public cunoscut şi se poate afla în agenda oricărei persoane ;



2. Nu am cunoscut, nu am întâlnit voit şi nu am vorbit niciodată la telefon sau direct cu oameni din conducerea TELDRUM . Să aveţi o zi bună !”





Jurnaliștii de la Rise Project au intrat în posesia unei valize cu documente legate de afacerile Tel Drum. Articolele bazate pe documentele din #Teleormanleaks vor fi publicate în următoarea perioadă. ”Cert este că în perioada următoare vom publica mai multe documente, toate fiind de interes public”, au anunțat jurnaliștii care au arătat că materialele au fost verificate. ”Datele noastre arată că documentele au fost ascunse cu puțin timp înainte de perchezițiile DNA, percheziții făcute de procurori la firma Tel Drum în vara anului 2017. Este vorba de mii de documente financiare, peste 14.000 de fotografii și clipulețe video care arată imagini din interiorul firmei Tel Drum, din timpul unor excursii, în plus mai sunt si emailuri”, a afirmat jurnalista Ana Poenariu.