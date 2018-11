Cazul tânărului ars transferat la o clinică din Belgia: Casa Națională de Sănătate susține că România nu are datorii faţă de Belgia pentru serviciile medicale acordate românilor 

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) susține că România nu are datorii faţă de Belgia pentru serviciile medicale acordate românilor, iar facturile sunt plătite chiar mai repede decât prevăd regulamentele internaţionale. Ei mai spun că în cazul tânărului ars în explozia din Piatra Neamț "s-a emis cu celeritate formularul S2 necesar pentru tratarea în străinătate". Precizările sunt făcute în contextul informațiilor potrivit cărora tânărul a fost la un pas să rateze transferul din cauză că funcționari de la Casa de Asigurări de Sănătate și de la Casa de Pensii ar fi refuzat să facă o plată către spitalul din Belgia și ar fi existat datorii pentru tratamentul altor doi pacienți care au fost tratați în vară în Belgia, după cum declara deputatul PNL Pavel Popescu, care s-a implicat în transferul pacientului.CNAS a făcut, vineri, mai multe precizări, "în urma apariției în spațiul public a unor afirmații neconforme cu realitatea referitoare la poziția CNAS față de trimiterea în Belgia, la tratament, a tânărului din Piatra Neamț care a suferit arsuri în cursul zilei de miercuri".Casa Națională de Asigurări de Sănătate susține într-un comunicat de presă că în urma verificărilor făcute în cazul celor doi pacienți arși, trimiși în vară la tratament în Belgia, s-a ajuns la concluzia că este vorba de un accident de muncă și că, potrivit legislației române, costurile tratamentelor medicale necesare ca urmare a accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale nu sunt acoperite de asigurarea socială de sănătate, ci de asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale."La ora actuală, România nu are datorii față de Belgia pentru serviciile medicale acordate cetățenilor români pe teritoriul acestui stat. Ultimele facturi transmise de partea belgiană către CNAS sunt cele aferente semestrului II al anului 2017. Conform regulamentelor europene, facturile se pot achita în termen de 18 luni de la momentul primirii la CNAS, însă aceste plăți au fost efectuate până acum de partea română într-un interval mai scurt, de circa 12 luni, ceea ce a condus la o relație bună cu partea belgiană", afirmă CNAS.Casa Națională de Asigurări de Sănătate mai spune că, tot în conformitate cu reglementările europene în vigoare, decontările între statele membre ale UE/SEE/Confederația Elvețiană pentru serviciile acordate în străinătate nu se fac niciodată direct cu unitățile medicale în care s-au acordat serviciile respective, ci la nivelul organismelor de legătură desemnate de statele respective."Cu alte cuvinte, instituțiile omoloage CNAS din celelalte state membre ale UE/SEE/Confederația Elvețiană colectează de la unitățile medicale de pe teritoriul lor facturile aferente serviciilor medicale acordate cetățenilor români și apoi le transmit către CNAS. Plata acestor facturi se face de CNAS către instituțiile omoloage, care mai departe își reglează situația financiară cu unitățile medicale de pe propriul teritoriu conform legislației interne a fiecărui stat în parte. Similar, în cazul cetățenilor străini tratați pe teritoriul României în baza prevederilor regulamentelor europene, CNAS colectează facturile emise de unitățile sanitare din țară și le transmite către instituțiile omoloage din alte state, iar acestea efectuează plata facturilor către CNAS", mai susține Casa Națională de Asiguări de Sănătate.Legat de cazul tânărului ars în explozia dintr-un bloc din Piatra Neamț, CNAS spune că a emis "cu celeritate" formularul S2 necesar pentru ca cheltuielile aferente serviciilor medicale ce vor fi acordate în Belgia să poată fi decontate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, pentru tratarea în străinătate a pacientului.Tânărul ars în urma deflagraţiei din Piatra-Neamţ a fost transferat, joi seară, la o clinică din Charleroi. Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat, la scurt timp după ce tânărul a fost urcat într-o aeronava MApN pentru a fi transferat la spitalul din Belgia, că România nu poate trata în acest moment pacienți cu arsuri mai mari de 50% din suprafața corpului.Tânărul a fost la un pas să rateze transferul, din cauză că câțiva funcționari de la Casa de Asigurări de Sănătate și de la Casa de Pensii ar fi refuzat să facă o plată către spitalul din Belgia, a povestit, pentru HotNews.ro, deputatul PNL Pavel Popescu, care s-a implicat în transferul pacientului. Pavel Popescu susținea că CNAS și Casa de Pensii aveau de plătit către clinica din Belgia o restanță de 28.000 de euro pentru tratarea altor doi pacienți cu arsuri grave care au fost transferați în această vară și, cum în acel caz a fost vorba despre un accident de muncă (cei doi pacienți erau mineri), Casa de Asigurări de Sănătate a refuzat să plătească toată suma și a cerut ca și Casa de Pensii să acopere o parte. Cele două instituții și-au pasat, până acum, responsabilitatea între ele. De asemenea, în condițiile în care exista o restanță de 28.000 de euro pentru ceilalți doi pacienți, clinica din Belgia a pus condiția ca, pentru a îl primi acum pe tânărul din Piatra Neamț care are arsuri grave, să îi fie achitat un avans de 15.000 de euro, susținea deputatul. În cele din urmă, Ministerul Sănătății a făcut, joi, această plată către clinica din Belgia, pentru a debloca situația, după ce Sorina Pintea a primit acordul Vioricăi Dăncilă. Funcționarii Casei de Asigurări de Sănătate și ai Casei de Pensii au refuzat să o facă.