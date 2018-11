Viorica Dăncilă, despre scandalul Toader-Lazăr: Sunt convinsă că domnul ministru va da explicații, nu pot vorbi eu în locul lui

Tudorel Toader l-a acuzat pe procurorul general Augustin Lazăr că a fost numit în funcție după ce a dat o ordonanță de clasare a unui dosar al președintelui Klaus Iohannis, informație care s-a dovedit ulterior a fi rezultatul unei confuzii de nume, procurorul care a semnat decizia de clasare fiind Cristian Aurel Lazăr. Toader a invocat acest episod ca argument pentru cererea de revocare a procurorului general și a susținut că va prezenta documentul.

În replică, procurorul general Augustin Lazăr a arătat ulterior că Tudorel Toader a exploatat o eroare de grefă din martie 2016, când o grefieră a fotocopiat o ordonanță emisă de procurorul Cristian Lazăr, în urma similitudinii numelor de familie.

Tudorel Toader a scris apoi pe Facebook că nu este nicio eroare referitoare la ordonanța de clasare din dosarul de candidatură a lui A. Lazăr și subliniază că în sfârșit află ”justificarea” prezenței ordonanței la dosar. "Nu a fost și nu este nici o eroare referitoare la ordonanța de clasare din dosarul de candidatură a lui A. Lazăr. Întrebarea mea era urmatoarea - cum se justifică o astfel de ordonanță în dosar. În sfârșit aflăm și <justificarea>- a greșit grefiera care a multiplicat lucrările acestuia. Reamintesc și faptul că tot o <greșeală> a fost și pe data de 20 martie 2018, atunci când grefiera a multiplicat Protocolul secret din 2009, l-a trimis la MJ fără ultimele doua pagini care se lipiseră la exemplarul trimis la CSM!", a scris Tudorel Toader pe Facebook.

Viorica Dăncilă a evitat, joi, să comenteze scandalul Tudorel Toader-Augustin Lazăr, premierul spunând că este convinsă că ministrul Justiției va da toate explicațiile și că nu poate vorbi ea în locul acestuia.Dăncilă a reluat joi seară declarațiile privind evaluarea miniștrilor, susținând că în ședința Comitetului Executiv Național al PSD în care va fi luată decizia privind remanierea nu va prezenta nume, ci o analiză legată de programul de guvernare."Nu am să fac o evaluare a miniştrilor acum. Lucrurile pe care am să le aduc în faţa Comitetului Executiv Naţional nu vor face referire la nume. Voi face o analiză, am făcut-o deja, am terminat-o, legată de activitatea şi îndeplinirea programului de guvernare. Pentru mine este important ca programul de guvernare cu care am venit în faţa românilor să devină realitate, iar evaluarea mea nu va fi referitoare la un nume sau la altul din Guvern", a declarat Viorica Dăncilă, la Indagra.Întrebată dacă îl va schimba din funcție pe ministrul Justiției și cum comentează scandalul privind dosarul de candidatură al procurorului general, Dăncilă a spus că este convinsă că ministrul Justiției va da toate explicațiile și că nu poate vorbi ea în locul acestuia."Ca și prim ministru, ca și persoană înregimentată politic, nu trebuie să-mi dau cu părerea la lucruri legate de justiție. Este o acțiune pe care a făcut-o Tudorel Toader în calitate de ministru al Justiției. Sunt convinsă că Toader va da toate explicațiile necesare, nu văd oportun să vorbesc în locul lui”, a spus premierul.