Femeia creștină achitată pentru blasfemie va părăsi Pakistanul: ”Nu are altă opțiune”. Protestatarii cer să fie spânzurată în public

Protestele vin ca urmare a deciziei Curții Supreme din Pakistan care a decis miercuri să o achite pe femeia care în anul 2010 a fost condamnată pentru blasfemie în urma unei altercații în 2009, care a izbucnit după ce două femei de religie musulmană au refuzat să bea apă din recipientul folosit de o persoană creștină.Asia Bibi a fost acuzată că l-ar fi insultat pe profetul Mahomed în cursul altercației.Blasfemia este un subiect extrem de delicat în Pakistan, precum și în majoritatea țărilor musulmane unde un simplu zvon de blasfemie poate provoca incidente violente și chiar linșarea presupușilor responsabili, dar și condamnarea la moarte.Acuzația lui Bibi a ridicat imediat temerile legate de violența religioasă , reprezentând o provocare pentru guvernul noului prim-ministru Imran Khan, care a venit la putere în această vară, parțial urmărind agenda islamistă. Khan i-a avertizat pe protestatarii islamiști miercuri seară să nu "testeze răbdarea statului".Bibi se află într-o locație secretă unde este ținută din motive de securitate în așteptarea eliberării oficiale, a declarat fratele său, James Masih, pentru The Associated Press.Masih a spus că sora lui nu va fi în siguranță în Pakistan."Nu are altă opțiune și va părăsi țara în curând", a spus el. Masih nu a dezvăluit care va fi destinația acesteia, dar atât Franța, cât și Spania au oferit azil.Soțul acesteia, Ashiq Masih, s-a întors din Marea Britanie cu copiii lor la jumătatea lunii octombrie și o aștepta să se alăture familiei, a adăugat fratele său.Între timp, peste 1.000 de protestatari au blocat o șosea care leagă capitala Islamabad de orașul Rawalpindi, cerând ca Bibi să fie spânzurată public. Autoritățile au dislocat trupe paramilitare, semnalând că s-ar putea deplasa pentru a degaja drumurile.Sute de oameni, de asemenea, au blocat o altă autostradă cheie, care leagă Islamabad de orașele mari precum Lahore și Peshawar, cântând sloganuri împotriva femeii și cerând executarea ei.Între timp, deputații opoziției din Parlament au cerut joi reformarea sistemului judiciar și a legii controversate privind blasfemia, astfel încât persoanele nevinovate precum Bibi să nu mai petreacă ani de zile în închisoare.