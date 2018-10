Arafat, către Corupția Ucide: Nu știu cum vă permiteți să mințiți în halul acesta. Și prostia ucide

„M-am obișnuit să las de la mine și să închid ochii la câte murdării și minciuni sunt scrise despre mine și despre ce fac de către unii și alții care se ascund în spatele conturilor de facebook și comentează de dimineață până seară. De această dată chiar este prea mult. Acum câteva minute mi-a ajuns o postare pe site-ul “coruptiaucide” în care sunt acuzat că am cerut să fie lăsat un pacientul cu arsuri la Iași 24 de ore. Mincinoșilor, eu am călătorit toată ziua de astăzi, acum am terminat o ședința în Norvegia unde mă aflu din partea NATO la un exercițiu în calitate de președinte al comisiei medicale civile. Nu am știut de pacientul respectiv și nimeni nu m-a întrebat nimic în relația cu acest pacient. Așa cum corupția ucide, minsiunea și prostia pot ucide și pot, la rândul lor, face foarte rău unei țări. Nu știu cum vă permiteți să mințiți în halul acesta pe site-ul respectiv și nici măcar să nu verificați informația pe care o difuzați! Sper că aveți bunul simt să retrageți ce ați scris acolo și comentariile care se referă la mine în contextul fals pe care l-ați prezentat altfel cu siguranță ne vom vedea la instanța!”, a scris Raed Arafat pe Facebook.

Mesajul vine după ce reprezentanții Corupția Ucide au publicat pe pagina de Facebook a organizației, că tânărul rănit în explozia de la Piatra Neamț nu a putut fi transferat la unul dintre spitalele din București pentru că Raed Arafat ar fi cerut o amânare de 24 de ore medicilor din acel județ pentru că nu există locuri libere.

O explozie urmată de incendiu s-a produs miercuri, într-un bloc din Piatra Neamț, trei persoane fiind transportate la spital. Bărbatul din apartamentul în care s-a produs explozia urmată de incendiu, miercuri, a fost transferat, în stare gravă, intubat și ventilat mecanic, la secția de Arși a Spitalului din Iași. Acesta a reușit să iasă singur din bloc, iar apoi a leșinat.





UPDATE Deputatul Pavel Popescu (PNL), pentru HotNews.ro: "Arafat e la cel mai mare exercitiu NATO din ultimii 40 de ani. Nu stia de transfer. Eu am facilitat transferul, am sunat-o pe ministra si acum incercam sa facem tot posibilul sa ajunga cat mai repede. Arafat e la dispozitia ministerului, m-a contactat imediat cum a aflat sa ne ajute. Problema in momentul de fata e alta si tine de niste plati ale Casei de Asigurari de Sanatate. Se lucreaza la ea.", a declarat Pavel Popescu pentru HotNews.ro.



Pavel Popescu, postare pe Facebook: "Nu vreau să fiu avocatul nimănui dar vă spun asta:

În România, primul simptom al unui sistem bolnav este faptul că se bazează pe un singur om. Dacă acel om este prins chiar și pentru o secundă într-o altă misiune, sistemul eșuează. Încetați să-l mai înjurați pe Raed Arafat.

P.S. Alexandru, pacientul de la Iași pleacă în noaptea aceasta spre Belgia, dacă totul decurge bine. Ministra Sănătății a raspuns prompt solicitării și ofertei noastre de transfer și e implicată personal în acest proces (nu e normal dar vom schimba și asta odată).

Doctorul Serge Jennes, cel care nu m-a refuzat niciodată așteaptă pacientul în Belgia. Multumesc tuturor celor care v-ati mobilizat pentru transferul lui Alexandru. Acum, hai să ne rugăm pentru el și familia lui."