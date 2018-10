Proiectul de lege privind parteneriatul civil, depus la Parlament

Un proiect de lege privind parteneriatul civil în România a fost depus miercuri la Parlament, a anunţat deputatul independent Adrian Dohotaru, co-iniţiator alături de zeci de parlamentari din PSD, USR, PNL şi UDMR, relatează Agerpres. Parteneriatul civil recunoaşte dreptul la viaţa de familie atât pentru cuplurile heterosexuale, cât şi pentru cuplurile LGBTQ, însă partenerii de acelaşi sex nu pot adopta.

"Parteneriatul civil recunoaşte dreptul la viaţa de familie atât pentru cuplurile heterosexuale, cât şi pentru cuplurile LGBTQ. (...) Parteneriatul civil oferă drepturi comune cuplurilor care aleg să convieţuiască sub această formă, reglementând aspecte precum: drepturile succesorale, sancţionarea violenţei domestice, obligaţia de întreţinere a partenerului aflat în incapacitate, regimul bunurilor, recunoaşterea facilităţilor fiscale sau a beneficiilor sociale acordate de stat", se arată într-un comunicat transmis de către Adrian Dohotaru.

Conform aceleiaşi surse, cea mai mare parte a statelor membre în Uniunea Europeană au legalizat parteneriatul civil sau căsătoria între persoanele de acelaşi sex, oferind astfel protecţie legală pentru aceste familii.

"Faţă de anul 1990, există schimbări majore în comportamentele populaţiei referitoare la cuplu, viaţă sexuală, căsătorie: românii se căsătoresc mai puţin frecvent şi mai târziu, au tot mai puţini copii, la vârste mai înaintate, trăiesc în gospodării mai restrânse şi nu întotdeauna de tip familial. Astfel, naşterile în afara căsătoriei reprezentau 31,2% din total în anul 2014, faţă de 17% în 1993. În ceea ce priveşte românii care trăiesc în parteneriat neînregistrat, aceştia reprezintă un procent constant din populaţie începând de la Recensământul din anul 2002 până în prezent - 3,5% din populaţie. Mai mult, anchetele sociologice estimează ponderi cel puţin duble ale acestora (între 7-10%). Dată fiind absenţa recunoaşterii legale pentru parteneriatul civil precum şi stigma pe care de obicei societatea o proiectează asupra concubinajului, datele raportate ar trebui luate în considerare ca un prag minim", se arată în expunerea de motive.





Conform proiectului, condiţiile pentru încheierea parteneriatului civil sunt: partenerii au împlinit vârsta de 18 ani; cel puţin unul dintre parteneri este cetăţean român sau este cetăţean străin sau apatrid cu reşedinţa în România de cel puţin un an; niciunul dintre parteneri nu este căsătorit sau înregistrat ca partener civil.

Parteneriatul civil se încheie în baza consimţământului personal şi liber exprimat al viitorilor parteneri, printr-o declaraţie încheiată în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute, în faţa unui notar public. Declaraţia de parteneriat civil nu poate fi dată prin mandatat, prevede proiectul.

Alături de consimţământul viitorilor parteneri, în declaraţia de parteneriat civil, aceştia vor declara pe propria răspundere, în mod obligatoriu: că nu există niciun impediment legal la încheierea parteneriatului civil, că şi-au comunicat reciproc starea sănătăţii; că nu există în vigoare nicio căsătorie şi niciun parteneriat civil din care să fie parte.

După verificarea îndeplinirii cerinţelor legale, notarul public va proceda la autentificarea declaraţiei de parteneriat civil sau va întocmi o Încheiere de respingere, după caz. Câte un duplicat al declaraţiei de parteneriat civil se va transmite pentru înregistrare, în ziua întocmirii actului sau cel târziu a doua zi, de către notarul public instrumentator, pe cheltuiala părţilor, în: Registrul Naţional Notarial de Evidenţă a Parteneriatelor Civile, Registrul Naţional Notarial al Regimurilor Matrimoniale; Registrul Naţional Notarial de Evidenţă a Liberalităţilor; serviciului de stare civilă de la primăria în a cărei rază teritorială domiciliază sau îşi au reşedinţa viitorii parteneri, pentru a fi înregistrat în registrele de stare civilă şi pentru eliberarea Certificatului de Parteneriat civil.

Fiecare partener îşi păstrează numele avut înaintea încheierii parteneriatului civil, prevede proiectul.

În materia moştenirii, partenerul supravieţuitor este asimilat soţului supravieţuitor, cu excepţia cazului în care partenerii renunţă, în mod expres, în cadrul declaraţiei de parteneriat civil, la vocaţia succesorală reciprocă. În materia pensiei de urmaş şi a altor drepturi de asigurări sociale, partenerul supravieţuitor este asimilat soţului supravieţuitor.

Partenerii sunt asimilaţi soţilor în materia: asistenţei sociale, asigurărilor sociale, asigurărilor de sănătate, drepturilor pacientului, accesului la servicii, impozitelor şi taxelor, prevenirea şi combaterea violenţei domestice şi a altor fapte de natură penală sau contravenţională săvârşite asupra unui membru de familie.

Partenerul aflat în întreţinerea partenerului asigurat beneficiază de asigurare medicală în sistemul public de sănătate, fără plata contribuţiei, obţinând calitatea de co-asigurat. În cazul spitalizării sau decesului unuia dintre parteneri, celălalt partener este considerat aparţinător şi membru de familie.

Până la încetarea sau desfacerea parteneriatului civil, partenerii îşi datorează reciproc întreţinere înaintea celorlalţi obligaţi. Partenerul are dreptul la întreţinere, dacă se află în nevoie din pricina unei incapacităţi de muncă survenite înainte de încheierea parteneriatului civil ori în timpul acestuia; el are drept la întreţinere şi atunci când incapacitatea se iveşte în decurs de un an de la data încetării sau desfacerii parteneriatului civil, însă numai dacă incapacitatea se datorează unei împrejurări în legătură cu parteneriatul civil.

Partenerii sunt asimilaţi soţilor în relaţiile care au loc în justiţie, în orice materie. Partenerii sunt asimilaţi soţilor în stabilirea incompatibilităţilor la numirea în anumite funcţii şi în materia conflictului de interese.

Partenerul beneficiază de 3 zile de concediu cu plată în caz de deces sau boală gravă a celuilalt partener. Angajatorul este obligat să ţină cont în stabilirea concediilor dacă cei doi parteneri lucrează în acelaşi loc. Partenerii pot beneficia de maxim 5 zile de concediu cu plată în urma încheierii parteneriatului civil.

În cadrul parteneriatului civil între persoane de sex diferit: partenerii nu sunt asimilaţi soţilor în ceea ce priveşte stabilirea filiaţiei fireşti faţă de copii. Paternitatea copiilor născuţi sau concepuţi în timpul parteneriatului se stabileşte potrivit dispoziţiilor din materia filiaţiei paterne din afara căsătoriei. Partenerul are obligaţia de a asigura protecţia şi bunăstarea copiilor celuilalt partener care locuiesc şi sunt îngrijiţi şi educaţi împreună de cei doi parteneri. Partenerul de sex diferit desemnat ca persoană care se ocupă de întreţinerea copilului are dreptul de a reprezenta copilul în relaţiile cu instituţiile educaţionale, medicale şi sociale, în lipsa părintelui biologic.

Partenerii din parteneriatul civil între persoane de acelaşi sex nu pot adopta.

În cazul procesului de obţinere a cetăţeniei române, cei doi parteneri sunt asimilaţi soţilor, beneficiind de prevederile art.8 din Legea cetăţeniei române nr.21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Oricare dintre cei doi parteneri are dreptul de a continua contractul de închiriere a locuinţei în cazul părăsirii definitive a domiciliului de către titularul contractului de închiriere sau al decesului acestuia.

Parteneriatul civil se desface în următoarele condiţii: prin acordul comun al celor doi parteneri manifestat printr-un act de încetare a parteneriatului civil încheiat în formă autentică; prin comunicarea deciziei unilaterale a unuia dintre parteneri de încetare a parteneriatului civil întocmită în formă autentică.

Cuplurile care au încheiat parteneriate civile în mod legal pe teritoriul altor state beneficiază de recunoaşterea statutului lor pe teritoriul României şi de aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi cuplurile care au încheiat un parteneriat civil în România.