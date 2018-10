Eugen Iancu, fondatorul Asociației Colectiv 3010: La Colectiv nu s-a murit degeaba, încet ne trezim și încet dar sigur vom schimba o societate

"A fost 30 Octombrie, a fost "Marșul Chitarelor", am intrat deja in al 4 lea an de după Colectiv.







Nu stiu dacă aseară am fost mulți sau puțini, cu siguranță, deși unitatea de măsură este aceeași, percepția este diferită de la om la om, de la interes la interes. Cu siguranță pentru unii am fost o mănă de oameni iar pentru alții am fost peste așteptări de mulți.





Pentru mine, care atunci cănd am ajuns la ora 7 la Unirea am fost anunțat de jandarmi că suntem cam 500, a fost o imensă surpriză să mă opresc la Pasajul Mărășești și să văd minute bune cum trec nu sute ci mii de oameni care duceau speranța, speranța că putem fi mulți, că putem fi uniți și speranța că nu uităm, că nu suntem nepăsători.







Am văzut că nu s-a uitat nici la Cluj sau Cernavodă, nici in Timișoara sau Brașov, nici în Iași sau Alba Iulia, nici în Oradea sau Sibiu, am văzut cu toții că la Colectiv nu s-a murit degeaba, încet ne trezim și încet dar sigur vom schimba o societate, incet dar sigur vom fi mai buni, mai cinstiți, mai atienți la ce se întamplă in jurul nostru.





Atunci, imediat după Colectiv, scriam că vreau ca peste Colectiv să se aprindă lumina, nu să se aștearnă uitarea.













Alexandru Mihai Iancu (22 de ani), fiul lui Eugen Iancu, a fost a 59-a victimă a incendiului din Colectiv. Nu a fost transferat în străinătate și a murit la 3 săptămâni după incendiu, cu 5 infecții nosocomiale în corp, spune tatăl său.Acum știu, Colectiv a aprins lumina și nu se va mai stinge."