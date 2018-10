Scandal la o școală din Gorj. O profesoară este cercetată disciplinar, după ce și-ar fi amenințat elevii cu un ciocan și ar fi lovit un copil cu capul de bancă

O profesoară din Gorj este cercetată disciplinar și trebuie să prezinte o dovadă medicală că este aptă să predea, după ce a fost acuzată că a dat un copil cu capul de bancă, i-a amenințat pe elevi cu un ciocan pe care l-a pus pe catedră și a cântat la ore în loc să predea Limba Română, punându-i pe micuți să o filmeze.

Profesoara Iuliana Rădulescu, care predă limba şi literatura română de la începutul acestui an şcolar la Şcoala Gimnazială din Bengeşti-Ciocadia, a fost reclamată și la Poliţie după ce ar fi lovit un copil.

”Un copil susţine că doamna l-a lovit cu capul de bancă. Părinţii au făcut o reclamaţie deja la Poliţie. Noi i-am solicitat doamnei să vină cu un document medical care să ateste că este aptă să vină, în continuare, la catedră”, a mai explicat directorul unităţii de învăţământ, Ionel Oană, potrivit Pandurul.ro.

Incidente au fost înregistrate imediat după ce a început noul an şcolar și nu numai că elevii, dar și cu ceilalți profesori și cu părinții.

„Părinţii au venit la şcoală, au făcut sesizări. Dar comportamentul doamnei profesoare îl sesizăm şi noi şi nu prea seamănă a un comportament demn de un cadru didactic. Ne-a reclamat pe toţi. Este o situaţie foarte tensionată în clase, la fel şi în cancelarie. Ne acuză pe toţi de fel şi fel de lucruri. A făcut reclamaţii peste reclamaţii, peste tot”, a mai spus directorul şcolii.

Profesoara acuzată se declară nevinovată. „Copiii sunt mici, uşor de influenţat. Au fost învăţaţi să spună aşa ceva, iar ce s-a scris până acum, în acele reclamaţii şi sesizări, au fost scrise probabil de colegi de-ai mei. Da, am pus copiii să cânte, dar aşa învaţă mai uşor cântecele, după ce mă filmează pe mine cântând. Vine Centenarul şi de-asta am vrut să-i învăţ şi cântece patriotice, dar asta se întâmplă în pauze, nu la ora propriu-zisă. Iar cu acel ciocan am bătut nişte cuie într-un panou”, s-a apărat profesoara Iuliana Rădulescu.