Halloween: Obiceiuri și ritualuri - colindatul și dovlecii sculptați. România, printre principalii producători de dovleac din Uniunea Europeană

În noaptea de 31 octombrie se celebrează Halloween-ul (abreviere pentru "All Hallows' Evening"), sărbătoare de origine celtică preluată de multe popoare și care precede Ziua tuturor sfinţilor sau Ziua morților, din 1 noiembrie. Una dintre cele mai vechi sărbători din lume, Halloween-ul este sărbătorit în foarte multe ţări, cele mai cunoscute fiind Irlanda, Statele Unite, Canada, Marea Britanie. Cel mai mare grad de popularitate îl are în SUA, unde oamenii îşi decorează casele şi birourile, Halloween fiind sărbătoarea în care sunt vândute cele mai multe bomboane şi este a doua sărbătoare după Crăciun ca volum al vânzărilor globale.De Halloween, sunt sculptați dovleci, luminaţi cu ajutorul felinarelor. Copiii se costumează în vrăjitori, mumii sau alte personaje și colindă pe la case întrebând "Trick or Treat?"(Păcăleală sau dulciuri?), ca o amenințare că, dacă nu li se dau dulciuri, celui colindat i se va face o farsă. În Statele Unite și Canada, colindatul este tradiția principală a Halloween-ului, dar în ultimii douăzeci de ani acest obicei a ajuns în țări precum Italian, Australia și Nouă Zeelandă și, în ultimii ani, și în România.În unele țări, Halloween este serbat prin parade și carnavaluri. În Irlanda, ziua este marcată în zonele rurale cu focuri aprinse ca pe vremea celţilor. Și acolo, copiii se costumează şi îşi colindă vecinii. Costumarea şi colindatul erau o practică de Halloween în Scoţia, la sfârşitul secolului al XIX-lea. Tradiţia a ajuns şi în SUA la începutul secolului al XX-lea.Primele costume de Halloween produse în masă au apărut în magazinele americane în anii 1930.Cele mai populare dulciuri pregătite pentru această sărbătoare sunt merele glazurate, acesta fiind un obicei din Marea Britanie şi Irlanda. Printre alte mâncăruri asociate sărbătorii de Halloween se numără "barmbrack", o prăjitură uşoară cu fructe, în care se introduce un inel sau o monedă (obicei din Irlanda), caramele (Marea Britanie), bomboane în formă de cranii, plăcintă de dovleac, pâine cu dovleac.Echivalentul românesc al nopţii de Halloween este însă considerată noaptea de Sfântul Andrei, sărbătorită în 30 noiembrie. Potrivit tradiţiei populare, este noaptea în care spiritele ies în lume. Sunt superstiţii că oamenii se pot apăra cu usturoi şi cu vrăji, ca să nu se transforme în vârcolaci. Este şi noaptea în care se spune că fetele pot face farmece atât pentru inima celui pe care îl iubesc, cât şi pentru a vedea scene din viitorul lor.Spania, Franţa, Germania, Portugalia, Polonia, Bulgaria şi România au fost anul trecut principalii producători de dovleac şi tărtăcuţă din Uniunea Europeană, arată datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistică (Eurostat), cu ocazia celebrării sărbătorii de Halloween, scrie Agerpres. În 2017, aproximativ 24.000 de hectare din Uniunea Europeană au fost cultivate cu dovleac şi tărtăcuţă - produse populare în această perioadă a anului, când sunt folosite pentru a face lanterne fantomatice sau pentru gătit. Cei mai mari producători de dovleac şi tărtăcuţă din Uniunea Europeană au fost anul trecut Spania (115.000 tone), Franţa (96.000 tone), Germania (92.000 tone), Portugalia şi Polonia (ambele cu 75.000 tone), Bulgaria (20.340 tone) şi România (20.170 tone).