Alegeri in Hessen, cu mare miză pentru o „Germanie stabilă“

Înainte de alegeri, politicienii din Uniunea CDU/CSU au promis continuarea marii coaliții cu SPD-ul, în guvernul federal. "Ne-am angajat să guvernăm bine țara noastră timp de patru ani. așa că ne ținem de cuvânt fata de alegători“, a declarat vicepreședinta CDU la nivel federal, Julia Klöckner, pentru „Rheinische Post“ "Marea coaliție trebuie să se mentina", a cerut si vicepreședintele CSU, Manfred Weber. "Acest lucru este esențial pentru întrebarea dacă Germania rămâne stabilă", a declarat el grupului media Funke.După sondajele preliminare, este incert faptul că actuala coaliție „negru-verde“ (Uniune/Verzi) poate rămâne în funcție,. Acest lucru se datorează în principal slăbiciunii CDU la nivel de land, sub premierul Volker Bouffier, creștin-democrații putând pierde până la zece puncte procentuale. Nici SPD-ul, condus de Thorsten Schäfer-Gümbel, nu stă altfel decât partenerul său de coaliție, comparativ cu alegerile regionale din 2013.Potrivit sondajelor, Verzii, cu candidatul lor de top Tarek Al-Wazir, sunt considerați marii câștigători ai acestor alegeri. Potrivit sondajelor de opinie, partidul naționalist Alternativa pentru Germania este pe punctul de a-și porni marșul și în ultimul parlament de land.După alegerile din Hessen, AfD va fi probabil reprezentată, pentru prima dată, în toate cele 16 parlamente regionale din Germania. În sondaje, partidul se situează, de mai multe săptămâni, la peste 10%.În 2013, populiștii de dreapta din Hessen n-au trecut, cu 4,1%, de pragul de cinci procente.La alegerile federale din luna septembrie a aceluiași an, AfD din Hessen primea însă deja 11,9% din voturile pe liste de partid.Cu puțin înainte de alegeri, președintele Grupului Verzilor din Bundestag, Anton Hofreiter, își vedea partidul pe un drum necurmat spre succes. "Suntem pe cale să devenim unul dintre cele mai importante și mai puternice partide din această țară", a declarat el sâmbătă, la conferința de partid a Verzilor de Celle, in Saxonia Inferioară.La Frankfurt, capitala financiara a landului Hessen si o metropolă cu 750.000 de locuitori, în plus față de alegerile si referendumul de azi, se desfășoară și un maraton. Pentru autoturisme, multe drumuri sunt închise, însa poliția a spus că secțiile de votare sunt ușor accesibile pe jos.O analiza a situației politice din Germania, cu estimări asupra repercursiunilor alegerilor de azi la nivel federal, am prezentat pentru Hotnews in articolul „A fi sau a nu fi cancelar după alegerile din Hessen“, care poate fi accesat aici