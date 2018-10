CTP a dezvăluit detaliul care l-a ajutat pe Marius Copil să se califice în finala de la Basel

Citește pe Digi24

​Marius Copil a fost aplaudat de Cristian Tudor Popescu, după calificarea în finala turneului de la Basel. El l-a învins în semifinale pe Alexander Zverev (5 ATP). „Se întâmplă rar să am surprize în tenis. Am văzut la Basel un alt Marius Copil”, a spus jurnalistul și comentatorul de tenis, prefațând în același timp și finala contra lui Roger Federer.„După atâția ani de muncă ai acestui băiat, după ce s-a zbătut la locul 200, locul 100 și ceva, în zona chinuitoare a tenisului, iată-l explodând în acest turneu de la Basel, cu un tenis de clasă mondială. Pentru mine a fost o surpriză. Se întâmplă rar să am surprize în tenis. Am văzut la Basel un alt Marius Copil, loviturile sunt aceleași dar jucătorul care le execută este altul. A dovedit siguranță, încredere, maturitate și un cuvânt mai popular tupeu, extraordinare”, a spus Cristian Tudor Popescu, la Digi24.