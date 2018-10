VIDEO INTERVIU Regizorul Stere Gulea despre Legile Justiției: De doi ani de zile ei nu fac altceva decât să facă legi ca să-l scape pe Dragnea de inchisoare / Păi dacă ai furat atâta, nenorocitule, de ce să scapi de pușcărie?/ Mesaj pentru tineri: Nu abandonați

Regizorul Stere Gulea se află pe ultima sută de metri cu lansarea fimului-eveniment Moromeții 2. Chiar dacă nu-i mai face plăcere să tot vorbească despre clasa politică, are un mesaj pentru cei care ne conduc și o încurajare pentru tineri pe care îi consideră ”mult mai lucizi decât eram noi in 1990” și știu ce trebuie făcut cu România. ”Dacă am fi o țară normală ar trebui declanșate alegeri anticipate imediat. De doi ani de zile ei nu fac altceva decât să facă legi ca să-l scape pe Dragnea de inchisoare. Asta e paranoia României din ultimii doi ani. Păi dacă ai furat atâta, nenorocitule, de ce să scapi de pușcărie?”, spune Stere Gulea.





Despre contactul cu Teleorman unde a filmat pentru Moromeții 2: Oamenii din Teleorman sunt atât de dependenti financiar de Dragnea sau de alții mai mici decaât el încât nu au alternativă. Nu isi permit să mai gandeasca singuri, le e frica sa nu ii auda cineva si sa ii spuna la primar.







De la ”Piața Universității”, la Piața Victoriei: Copiii ăștia sunt mult mai lucizi decât eram noi in '90. Ei stiu ce vor. Problema e ca ceea ce vor ei si ce ar trebui să vrea societatea românească este impiedicat de o conducere care nu are habar să administreze și să conducă si nu este interesată decât să se imbogățească. Aceasta este tragedia acestor tineri din Piață fiindcă ei stiu ce trebuie făcut cu România ca lumea să nu mai plece. Aceasta este cea mai mare problemă pentru mine, exodul tinerilor din țară.





Despre protestul Diasporei: Cei care au venit în 10 august așa trebuiau tratati? Cu gaze lacrimogene? Întâmplător am fost si eu acolo, iar ochii mei si gâtul meu și-a luat porția de gaze. De ce să ii tratezi in halul ăsta? Pentru ca te contestă? Păi te contestă pentru că nu esti in stare sa administrezi cum trebuie tara, asta e problema.







Despre Legile Justitiei: Iti dădeau sentimentul și iti mai dau si acum al unei gățti de hoti care așteaptă să dea lovitura. Vine Curtea Constituțională, care e în mâinile lor, și îți spune că articolele sunt neconstituționale. Păi ălă e Parlament, domnule? Ăia sunt parlamentari? E o rușine. Dacă am fi o țară normală ar trebui declanșate alegeri anticipate imediat. De doi ani de zile ei nu fac altceva decât să facă legi ca să-l scape pe Dragnea de inchisoare. Asta e paranoia României din ultimii doi ani. Nu îți vine să crezi că totul e pentru un om care vrea să scape de pușcărie. Păi dacă ai furat atâta, nenorocitule, de ce să scapi de pușcărie? Ai furat un județ întreg. Lucrurile sunt cât se poate de clare și vor ieși la lumină.







Despre proteste: Eu nu cred că am obosit, dar e o situație confuzie și nu e o situație de oarecare urgență. Instinctul la om e mai puternic decât rațiunea și oamenii simt când e pericolul. Guvernanții si-au dat și cu stângul în dreptul și nu mai știu pe unde să scoată cămașa. Când minți la nesfârșit se încurcă treaba.







Mesaj pentru protestatari: Eu zic să aibă incredere și să nu abandoneze fiindcă vor reusi să treacă peste momentul ăsta de impas, dar eu cred că el e deja trecut.