LIVETEXT Augustin Lazăr, după ce Toader i-a propus revocarea:Raportul de evaluarea este răspunsul pe care Executivul înțelege să-l dea Comisiei de la Veneția

Procurorul general Augustin Lazăr susține, miercuri seară, o declarație de presă, după ce ministrul Justiției Tudorel Toader a anunțat că declanșează procedura de revocare în cazul său. Aceasta era programată inițial pentru ora 19.30.

Cele mai importante declarații ale lui Augustin Lazăr:

- Cu doar două zile în urmăc Comisia de la Veneția transmitea că independența procurorilor poate fi afectată de procedura de revocare. Raportul de evaluarea a procurorului general este răspunsul pe care Executivul înțelege să-l dea Comisiei de la Veneția.- Cu referire la conscluziile și exagerările vizibile și interesate îmi rezerv dreptul de a răspunde în zilele următoare.- Discursul public a fost în conformitate cu jurisprudența CEDO. Am nu numai drepturi dar și obligația de a vorbi în apărerea ordinii de drept.- La sfârșitul anului trecut Inspecția Judiciară a efectuat un control: concluziile au fost pozitive. După mai puțin de un an, nemulțumit de concluziile IJ, dnul ministru înțelege să pună sub semnul întrebării competențelor.- În acest an, evaluarea a fost efectuată de CSM, concluziile au fost pozitive.-În condițiile în care atât controlul IJ și controlul CSM sunt pozitive, concluziile la care a ajuns ministrul justiției este un demers de natură a destabiliza Ministerul Public.- În zilele următoare voi preciza punctual cât de clare sunt exagerările ministrului Justiției. Vă voi da două exemple: mai întâi pentru liniștea celor care sunt interesați, procurorul pe care îl aveți în față a fost notat 36 de ani cu „foarte bine”. Conform legii, cine candidează, la ultima evaluare trebuie să fi avut „foarte bine”. E foarte ușor de înțeles că nu a fost nicio conspirație între fostul ministru, CSM și președinte că nu observă.- Spune analiza că procurorul general nu a luat nicio atitudine, ba chiar a încurajat comportamentele de indisciplină. Din 16 sesizări pe care le-am făcut, două privesc procurori din DNA.