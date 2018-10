LIVETEXT Tudorel Toader prezintă rezultatele evaluării lui Augustin Lazăr: Evaluarea cuprinde 20 de puncte, câte au fost și la procurorul șef al DNA. Puteau să fie și mai multe

- Voi prezenta într-o scurtă declarație de presă raportul privind activitatatea managerială a procurorului general. Raportul e structurat pe 5 capitole. Prima parte se referă la baza juridică, a doua la premisele acestui raport, a treia la evaluarea în sine, a patra concluzii, a cincea propuneri. Raportul are 63 de pagini.- Temeiul legal se raportează la art. 132 din Constituție.- Față de cadrul legal, analiza subsumată evaluării se referă la organizarea eficientă a activității, comportamentul, comunicarea, asumarea responsabilităților, aptitudinele manageriale.- Fac referire la rolul constituțional pe care îl are Ministerul Public: în activitatea judiciară reprezintă interesele generale ale societății, apără ordinea de drept și drepturile și libertățile cetățenilor.- Vă citez un paragraf dintr-un discurs al procurorului general: Noi, instituția de azi, vom fi esența Minsiterului Public de mâine, care va avea același rol, misiune.- Partea a doua se referă la etapele instituționale, premergăptoare evaluării.- Vă aduceți aminte că, în 2017, am făcut o prezentare pe 20 de puncte, dar spuneam că nu e oportună luarea unei măsuri. Spuneam că se impune instituirea unei atente monitorizări. Spuenam că rezultatele negative pe linia acestei raportări pot repune în discuție pe viitor oportunitatea revocării conducătorilor instituțiilor vizate. revenind în 2018, declanșarea și finalizarea procedurii de revocare a procurorului șef al DNA.- Declanșarea procedurii de evaluare a procurorului general. În august anunțam public intenția. Era un moment în care 16 martie mă aflam în biroul de rector, dădeam un interviu, și spuneam că luni voi cere procedura de desecretizare a unui protocol din 2009. Luni dimineață i-am transmis în scris, am primit a doua zi disponibilitatea procedurii de desecretizare.- Vreau să subliniez că din 2017 până în august 2018, am înregistrat evoluții pe care le-am considerat de natură de a declanșa procedura de evaluare.- Evaluarea propriuzi-să: nu din motive de simetrie, evaluarea cuprinde 20 de puncte câte au fost și la procurorul șef al DNA. Puteau să fie și mai multe.- Primul lucru pe care aș vrea să-l subliniez, faptul că procurorul general a susținut vehement lipsa unui temei legal pentru evaluarea procurorului șef de la DNA. A avansat ideea unui conflict între procurori și ministru pentru a încerca să împiedice evaluarea procurorului șef al DNA. procurorul General nu a dispus nicio măsură de verificare a celor apărute în spațiul public.- Procurorul general contesta temeiul legal pentru evaluarea procurorului șef al DNA.- Întrebarea era de ce se împotrivea evaluării? Cred că voia să preîntâmpine o eventuală evaluare a domniei sale. Procedând la evaluarea sa ne punem cel puțin două semne de întrebare. Primul se referă chiar la legalitatea numirii sale în această înaltă demnitate. 17 februarie 2016, MJ declansa procedura de selectare a candidatului. Criteriile și condițiile prevedeau printre altele și calificativul foarte bine la ultima evaluare. 15 martie 2016 se înregistrează candidatura, 21 aprilie, sectia de procurori de la CSM avuzează favorabil.- Lipsea o piesă din dosar, calificativul de la ultima evaluare.