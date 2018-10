Iohannis, în Parlamentul European: Sunt unii politicieni care nu înțeleg ce vor românii. România este un stat de drept și lupta dură, dar corectă împotriva corupției va continua

Președintele Klaus Iohannis a spus, marți, în plenul Parlamentul European, că lupta dură, grea, dar corectă împotriva corupției va continua în România, chiar dacă există controverse în dezbaterea internă de la București. El a mai insistat că România este un stat de drept și o democrație tănâră, dar și un pol de stabilitate regională. Pe de altă parte, șeful statului a transmis că anul viitor, când Bucureștiul va prelua președinția rotativă a Consiliului UE, este o perioadă provocatoare cu dosare grele, printre care cel vizând Brexit-ul.





”În 1989, noi românii nu mai suportăm dicatura comunistă și am înlăturat-o și de atunci construim o democrație pe care noi românii ne-o dorim bazată pe ceea ce se numește valorile europene, valorile democrației europene. În acești aproape 30 de ani, România s-a schimbat profund, suntem o țară din estul Europei care în continuare crede în democrația de tip european. (...) Este o țară care reprezintă un pol de stabilitate în regiunea geografică în care ne găsim care aspiră la statutul de lider. România este o țară apreciată și respectată pentru securitatea pe care o livrează și în UE și în NATO. Am înțeles demult că nu putem să rămânem receptori de ajutor și securitate ci trebuie să ne asumăm un rol de furnizor de securitate”, a spus șeful statului.







El a mai susținut că va rămâne implicat pentru a garanta păstrarea valorilor statului de drept.







”România este un stat de drept, un stat democratic, în România există o dezbatere politică și există ceea ce am denumit o democrație foarte vie. Nu vreau să intru în detalii ale dezbaterii interne, dar pot să vă asigur că eu sunt hotărât să rămân implicat pentru a garanta românilor păstrarea valorilor democratice ale unui stat de drept și continuarea unei lupte foarte dure, grele, dar drepte împotriva corupției. (...) Cred că în Europa avem mai multe probleme. Una dintre ele este conexiunea între cetățean și politician, de multe ori această conexiune este una foarte slabă, cetățenii nu înțeleg ce fac politicienii și din păcate unii politicieni nu înțeleg ce vor cetățenii. În România, cetățenii au spus foarte clar ce vor, iar eu, care am fost ales de un număr semnificativ de români, o să continuu cu acest mesaj cu care am început, pentru o Românie europeană, o Românie care păstrează intact statul de drept și care luptă cu rezultate notabile împotriva corupției. Că există controverse este adevărat, dar ce democrație este aceea fără controverse? Eu sunt hotărât că din această luptă va câștiga România democratică, România europeană”, a comentat Iohannis.





Președintele a mai dat asigurări că România se va implica în dosarele europene grele pe care UE trebuie să le gestioneze anul viitor.





”Ne așteaptă o perioadă extrem de dificilă, avem dosare extrem de grele. (...) Unul este Brexit și aici cu siguranță lucrurile sunt încă într-o fază care depinde de negocierile care se poartă, dar noi ne dorim să ajungem la un acord cu Marea Britanie. România se va implica atât cât președinția Consiliului se poate implica”, a spus el.





De asemenea, șeful statului a precizat că perioada campaniei pentru alegerile europarlamentare se va suprapune summitului de la Sibiu care are ca miză tot viitorul UE. ”În timpul alegerilor pentru PE va avea loc summitul de la Sibiu. (...) Alegerile ne vor oferi o radiografie, dacă am fost credibili, dacă știm să desenăm un viitor pentru UE sau dacă mai avem un pic de lucrat”, a conchis el.