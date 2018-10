La trei ani de la tragedie, dosarul Colectiv se reia aproape de la zero

Judecătorul Mihai Bălănescu a fost repartizat să judece dosarul Colectiv, marți, instanța încuviințând cererile apărătorilor de a fi readministrate probele din dosar, însă s-a stabilit că nu e nevoie de reaudierea inculpaților. La următorul termen vor fi audiați primii 25 martori.Judecătorul Mihai Bălănescu va judeca dosarul Colectiv de la Tribunalul București, după ce magistratul care se ocupa de el, Mihail Terceanu, s-a pensionat la finalul lunii august.La termenul de marți, procurorul nu a cerut reaudierea celor trei patroni Colectiv, care au dat declarații în fața judecătorului care s-a pensionat, instanța fiind de asemenea de acord, potrivit Mediafax. Astfel, declarațiile lor pe care le-au dat în fața precedentului judecător rămân. Însă, apărătorii din dosar au contestat probele cu martori, efectuate în cursul urmăririi penale, dar și rezultatele rapoartelor de expertiză și au solicitat readministrarea probatoriului, instanța încuviințând cererile.Avocatul lui Alin Anastasescu, unul dintre patronii Clubului Colectiv, a subliniat că are probe noi și martori: angajații care au participat la pregătirea sălii. Cristian Popescu Piedone a spus că nu vrea să dea declarații la termenul de luni: ”Nu pot sa dau declarații, nu sunt pregătit”, a motivat el.De asemenea, judecătorul a deliberat și a precizat că se încuviințează înscrisurile deja depuse la dosar care arată situația medicală și cauzele care au dus la deces, dar și ce o să apară ulterior privind evoluția stării victimelor aflate încă în tratament. Au fost admise și orice înscrisuri extrajudiciare raportate la situația medicală a părților civile, dar și cea materială (cheltuieli).De asemenea, au fost admise toate înscrisurile care îi vizează pe cei care au murit, inclusiv latura materială - „pomeni, lucruri creștinești”. Un apărător în dosar a cerut identificarea unei săli mai mari, fiind lansată propunerea Sala Palatului. „Vedem ce se poate face. Dacă nu, judecăm în aceste condiții, asta e. Probabil nu este sală în România cu 400 de locuri”, a spus judecătorul.Următorul termen a fost stabilit pe data de 9 noiembrie, când vor fi readministrate probe și vor fi audiati primii 25 de martori.Reprezentanţii victimelor din incendiul Colectiv au acuzat de nenumărate ori tergiversarea dosarului. Procurorii de la Parchetul General au trimis în judecată dosarul Colectiv pe 28 aprilie 2016.Patronii clubului, George Alin Anastasescu, Paul Cătălin Gancea şi Costin Mincu, sunt acuzaţi de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă. Cercetările au fost extinse şi asupra reprezentanţilor firmei care a livrat artificiile în club, Golden Ideas Fireworks.În 15 ianuarie 2018, judecătorii Tribunalului Bucureşti au decis reunirea cauzei aflate pe rolul acestei instanţe cu cea a dosarului de la Tribunalul Militar, în care sunt cercetaţi doi angajaţi ai ISU, Antonina Radu şi George Petrică Matei, pentru abuz în serviciu.În acelaşi dosar este judecat şi judecat fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone. Artificierul firmei, Viorel Zaharia, este acuzat de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă în timp ce patronii Cristian Niţă şi Daniela Niţă sunt acuzaţi de favorizarea făptuitorului şi sustragerea sau distrugerea de probe ori înscrisuri. În dosar au fost puse sub acuzare firmele SC Colectiv Club SRL şi SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, în formă agravantă, având ca urmare decesul mai multor persoane şi vătămare corporală din culpă, în formă agravantă, având ca urmare vătămarea mai multor persoane.