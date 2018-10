Ministrul Energiei vine în Parlament pentru a prezenta poziția Guvernului privind legea offshore

Ministrul Anton Anton a confirmat, pentru Mediafax, participarea la Ora Guvernului. Tema dezbaterii de luni va fi "Legea offshore și soluțiile pe care le are România pentru valorificarea gazelor din Marea Neagră".





Președintele USR, Dan Barna, a explicat că partidul a decis să îl cheme pe Anton Anton la Ora Guvernului pentru a prezenta poziția Guvernului în legătură cu proiectul Legii offshore care stabilește criteriile exploatării gazelor din Marea Neagră.





Biroul Permanent al Camerei Deputaților a aprobat, miercuri, solicitarea USR cu privire la invitarea ministrului Energiei, Anton Anton, în cadrul Orei Guvernului.





Delegațiile PSD-ALDE au agreat, miercuri, într-o discuție de peste două ore, la Parlament, forma finală a legii offshore care va intra "de principiu" în dezbaterile din comisiile de specialitate, cele două partide urmând să își prezinte proiectul celorlalte formațiuni politice.

"Sigur că vin. De fiecare dată când am fost chemat în Parlament am fost. Nu mi se pare normal să mă inviți joi pe luni, dar mă duc. ", a spus Anton Anton."USR a solicitat prezența ministrului Energiei la Ora Guvernului pentru că este de interes pentru cetățenii României în privința Legii offshore. Ministerul Energiei și ministrul nu au avut nicio ieșire, nicio declarație publică, în condițiile în care aceasta este una dintre temele de la care se așteaptă poziția Guvernului. Am văzut că înafară de ieșirile lui Liviu Dragnea, care este președintele Parlamentului, și nu un ministru al Energiei, nu am avut din partea Guvernului nicio poziție" a declarat Dan Barna.De asemenea, surse din conducerea PSD au declarat că președintele social-democrat Liviu Dragnea și liderul UDMR, Kelemen Hunor, vor avea, luni, o întrevedere la care formațiunea maghiară își va prezenta punctele de vedere în legătură cu Legea offshore. PSD și-a dorit o discuție cu UDMR despre legea offshore până la sfârșitul acestei săptămâni, însă programul nu i-a permis lui Kelemen Hunor să se întâlnească cu Liviu Dragnea, au adăugat sursele citate.