Banca Mondială: Peste un milion de români trăiesc în sărăcie extremă, cu mai puțin de doi dolari pe zi

Saracie in Romania

Aproximativ 1,1 milioane de români trăiau într-o sărăcie extremă, în 2015, anul pentru care există cele mai recente date, potrivit unui raport al Băncii Mondiale, care ia în calcul 177 de țări și care a fost publicat în octombrie, transmite Mediafax.





Astfel, rata sărăciei extreme era de 5,7%, adică 5,7% din populația României trăia cu cel mult 1,9 dolari pe zi (7,6 lei), în 2015.





În plus, decalajul de sărăcie era de 1,9%, în România, în 2015, mai arată Raportul Bianual al Băncii Mondiale privind Sărăcia şi Prosperitatea Comună, „Asamblarea pieselor din puzzle-ul sărăciei“ („Piecing Together the Poverty Puzzle”).





Acest indicator arată deficitul de consum mediu al populației, respectiv măsoară distanța medie față de pragul sărăciei, unde persoanele aflate deasupra pragului sărăciei au o distanță de zero. Indicatorul reflectă atât ponderea celor săraci, cât și consumul mediu zilnic al celor săraci, dar este exprimat ca deficit mediu în rândul întregii populații.





În aceste condiții, raportul dintre decalajul de sărăcie și rata de sărăcie extremă era de 33,4% la nivelul României, respectiv de 1,265 de dolari (5 lei). Acest raport reprezintă deficitul mediu de consum al celor săraci. De exemplu, în cazul în care deficitul mediu al celor săraci este de 0,25, atunci indivizii săraci consumă în medie cu 25% mai puțin decât pragul sărăciei extreme conform standardelor internaționale sau 1,43 dolari pe zi.





Rata sărăciei extreme, la nivel global, a scăzut în mod substanţial, în ultimii ani, de la 36% din populaţia lumii în 1990 la 10% în 2015, potrivit Raportului Bianual al Băncii Mondiale. Sărăcia extremă este definită ca traiul cu mai puţin de 1,90 dolari/zi, până în anul 2030.





Cu toate acestea, ritmul de scădere a sărăciei extreme a încetinit, după cum a avertizat Banca Mondială pe 19 septembrie.





În plus, acum trei ani, 26,2% din populația lumii, reprezentând peste 1,9 miliarde de persoane, trăia cu mai puţin de 3,20 dolari/zi (12,8 lei), iar aproape 46% din populaţia lumii trăia atunci cu mai puţin de 5,50 dolari/zi (22 de lei).