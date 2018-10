VIDEO Sute de persoane au participat la un marş contra violenţei împotriva femeilor. Numeroși ambasadori, prezenți la eveniment. „Sperăm să crească gradul de sensibilizare cu privire la această problemă”

O altă participantă la marş este o tânără din Botoşani. Ea spune că a venit pentru că violenţa domestică i-a marcat copilăria, iar acum vrea să simtă că nu e singură.



"Sunt aici pentru că mama ani la rând a fost supusă violenţei domestice, la fel şi eu şi fraţii mei. Mama a rămas cu tata în sat, nu are curajul să plece, dar eu am învăţat o lecţie din asta şi anume să nu stau cu un om violent. Nu voi repeta niciodată greşeala ei", a mai spus tânăra.



Organizatorii marşului susţin că orice acţiune care vine să condamne violenţa împotriva femeilor tinde să aducă victimile într-o lume mai sigură.



Organizatorii solicită autorităţilor mai multe acţiuni pentru siguranţa femeilor.



"Să existe brățări electronice de monitorizare a agresorilor astfel încât atunci când este emis ordinul de protecție, femeile să fie în siguranță oriunde s-ar afla. Vrem să existe adăposturi în fiecare județ adăposturi care să ofere încredere juridică și psihologică, ne dorim să existe continuarea penală chiar dacă victima își retrage plângerea precum şi sesizarea din oficiu a procurorului în momentul în care există un număr de zece zile de îngrijiri medicale, nu 90 de zile cum este prevăzut în Codul Penal. (...) Faptul că sunt înregistrare mai multe cazuri de violenţă la poliție este de fapt un semnal pozitiv pentru că sunt multe cazuri raportate", a mai adăugat organizatoarea.



Organizatorii susţin că, în România, în 2017 au fost semnalate peste 36.00 de acţiuni violente în familie, iar 4% dintre acestea au ajuns în instanţă. Totodată, o femeie din patru a fost agresată fizic sau sexual de partenerul său, iar 90% din victimile care cer ordin de protecţie sunt femei.



În semn de solidaritate cu victimile violenţei familiei, la marş au participat şi ambasadorii mai multor state precum: Statelor Unite, Franţa, Suedia, Finlanda şi Germania.











Ambasadorul Germaniei în România, Cord Meier-Klodt, a afirmat că violenţa împotriva femeilor constituie o problemă dureroasă, care nu este specifică unei anumite ţări, deoarece are caracter global, scrie Agerpres.



"Nu suntem aici să predăm lecţii (...), ci pentru a oferi sprijin din punct de vedere internaţional", a adăugat Meier-Klodt, în opinia căruia marşul a reprezentat o iniţiativă foarte bună.



Ambasadorul Franţei în România, Michele Ramis, a declarat că violenţa împotriva femeilor şi fetelor este universală, inacceptabilă şi reprezintă un aspect îngrijorător. Ea a afirmat că prin activităţi ca marşul de sâmbătă se poate schimba mentalitatea.



Ambasadorul Finlandei în România, Paivi Pohjanheimo, a subliniat că violenţa împotriva femeilor reprezintă o provocare globală. "Considerăm că e important să fim aici azi să ne arătăm respectul şi solidaritatea (...) e important să vorbim despre problemă, să recunoaştem că toate ţările noastre împărtăşesc aceeaşi problemă", a declarat ambasadorul Paivi Pohjanheimo.



Ambasadorul Suediei în România, Anneli Lindahl Kenny, a spus că a venit la eveniment din solidaritate cu femeile şi a subliniat că acest marş reprezintă o modalitate foarte bună de conştientizare. Ea a menţionat că violenţa împotriva femeilor nu ar trebui să fie tolerată şi toţi ar trebui să reacţioneze faţă de aceasta.



Manifestanţii au purtat pancarte cu mesaje printre care se numără următoarele: "Iubirea nu naşte violenţa", "1 din 4 femei a fost agresată fizic sau sexual de partener", "Stop violenţa!", "Mă ucide ea. Palma ta!", "Dacă bătaia e ruptă din rai, atunci iubirea de unde vine?", "Reacţia ta poate salva".



Participanţii la marş au strigat, printre altele: "Indiferenţa hrăneşte violenţa!", "Solidaritate!", "Vrem siguranţă pe stradă şi acasă!", "Adăposturi pentru toate şi bugete adecvate!", "Nu mă simt flatată să fiu agresată!", "Vrem dreptate în justiţie şi încredere în Poliţie!".

