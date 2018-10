Lăutar din Gorj, amendat de ANAF cu 3.000 de lei pentru că nu și-a declarat veniturile

Constantin Florea, un bărbat de 46 de ani, din comuna Albeni, județul Gorj, este șofer profesionist, iar în timpul liber cântă la acordeon.Acesta s-a trezit, vineri, cu doi inspectori antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, acasă, care l-au anunțat că a fost sanctionat cu suma de 3.000 de lei pentru că nu ar fi declarat veniturile obținute pentru prestarea de servicii artistice, din aprilie până în luna octombrie."A venit ANAF-ul la mine acasă, ca la infractor. Au venit la unor prieteni care îmi vor , consideră că eu am făcut evaziune fiscală cântând, dar oare cei care au delapidat statul român cu miliarde de euro, infracțiunea lor cum se numește ? Binefacere? Au venit la mine acasă din relatările unor , care m-au reclamat. Mi-au spus să declar ultimele venituri, din aprilie. Le-am spus că am cântat doar la două evenimente ale prietenilor și am primit doar ciubuc de la petrecăreți. Trebuie să dau și această sumă înapoi, 300 de lei. Am rămas surprins că au venit la poartă. Sunt singurul lăutar din Gorj, să-mi ia mie pielea? O să plătesc, o să mă pun în regulă, o să-mi fac un SRL și o să declar că am câștigat un leu și le dau 1% din venitul meu, de meseria asta nu mă las. Nu m-am făcut lăutar peste noapte. Le-am spus că și în pușcărie dacă mă bagă, eu și acolo o să cânt", a declarat instrumentistul Constantin Florea.Potrivit procesului verbal, controlul a fost operativ și inopinat, făcut prin sondaj în data de 19 octombrie la persoana fizică Florea Constantin.”S-a constatat faptul că în perioada 20.04.2018-19.10.2018 a efectuat prestări servicii artistice pentru care a fost remunerat cu suma de 300 de lei, fără a avea o formă de organizare. (...) Fapta a fost recunoscută prin nota explicativă dată la momentul controlului", se arată în procesul verbal.Reprezentanţii ANAF nu au putut fi contactați până la această oră.