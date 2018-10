Corina Crețu: Uneori sunt exasperată de ritmul lent în care România atrage fondurile UE

"Ştiţi foarte bine că mi-am făcut datoria de a avertiza statele membre, nu este numai România avertizată. Suntem undeva pe la media Uniunii Europene. Ideea este că nu mai avem foarte mult timp, deci am repetat faptul că sunt conştientă că avem multe întârzieri şi datorită adoptării târzii a legislaţiei. Nu am pus nicio clipă toată întârzierile pe seama guvernelor. Dar, pe de altă parte, sigur că uneori sunt exasperată, dar nu numai în România ...dar de ritmul lent aşa cum spuneam mai ales în domeniul infrastructurii de transport", a declarat Corina Crețu, potrivit Mediafax.Întrebată despre turneul efectuat de premierul Viorica Dăncilă, Crețu a răspuns că orice țară trebuie să atragă investitori străini pentru a se dezvolta economic, adăugând, însă, că principala preocupare ar trebui să fie banii gratuiți de la UE: "Eu aș merge pentru accelerarea mai rapidă a cheltuirii banilor europeni şi a vorbi despre aceste parteneriate public-private pentru care statul va plăti, cetăţenii vor plăti după ce vom cheltui alocaţia pe care o avem. Avem miliarde de euro care aşteaptă la Bruxelles".Corina Crețu a comentat și despre sancțiunea dată joi la adresa României: ”Din păcate, după cum vedeţi, ceea ce am avertizat că România va fi sancţionată de Curtea Europeană de Justiţie s-a întâmplat ieri (joi-n.r.). Eu am vorbit acest lucru cu dânsa (cu premierul Viorica Dăncilă- n.r.) de un an de zile. Dar este singura condiţionalitate exactă care nu a fost îndeplinită, aceea în domeniul mediilor şi a depozitării deşeurilor, nu văd nici progrese spectaculoase şi acest lucru mă doare pentru că într-adevăr eu sunt comisar european responsabil pentru 28 de state membre, dar este normal, nu este nimic anormal să îmi pese puţin mai mult de România. Este ţara din care provin şi este una din cele mai sărace ţări”.